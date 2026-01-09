Почему автомобили УАЗ снова подорожали – неожиданные детали

УАЗ поднял цены на все модели: новые прайсы с января 2026 года

С 2026 года УАЗ изменил стоимость всех своих машин. Цены выросли на десятки тысяч рублей. Новые прайсы уже действуют. Бюджетные внедорожники становятся менее доступными. Как это скажется на рынке, пока неясно.

С наступлением 2026 года российский автопроизводитель УАЗ пересмотрел ценники на весь модельный ряд. Теперь покупка нового внедорожника или коммерческого автомобиля этой марки стала ощутимо дороже. Повышение затронуло абсолютно все комплектации, при этом разброс увеличения стоимости оказался довольно широким - от 23 до 41 тысячи рублей.

Больше всего подорожал коммерческий «Профи» — его цена выросла сразу на 41 тысячу. Легендарная «Буханка», официально именуемая СГР, прибавила в цене от 23 до 29 тысяч в зависимости от версии. Не остались в стороне и популярные «Патриот» с «Пикапом»: теперь за них покупатели выложат на 31 тысячу больше, чем раньше.

Обновленный прайс-лист, вступивший в силу с 1 января, выглядит так: «Хантер» теперь стоит 1 670 000 рублей, «Патриот» - 1 870 000, «Пикап» - 1 890 000, «Профи» - 1 930 000, а СГР - 1 590 000. Таким образом, даже базовые версии внедорожников УАЗ прибавили в цене.

Причины очередного повышения вполне прозаичны: производственные затраты продолжают расти, а удержание прежних цен становится все сложнее.

Для многих покупателей, особенно в регионах, где УАЗ традиционно пользуется спросом, такие новости вряд ли станут приятными. С другой стороны, на общем фоне подорожания автомобилей в России, новые цены на УАЗ выглядят вполне ожидаемо. Однако вопрос, как долго производители смогут сохранять интерес к своим моделям в бюджетном сегменте, остается открытым.