Почему автомобили УАЗ снова подорожали – неожиданные детали

9 января 2026, 17:51
УАЗ поднял цены на все модели: новые прайсы с января 2026 года
УАЗ поднял цены на все модели: новые прайсы с января 2026 года
С 2026 года УАЗ изменил стоимость всех своих машин. Цены выросли на десятки тысяч рублей. Новые прайсы уже действуют. Бюджетные внедорожники становятся менее доступными. Как это скажется на рынке, пока неясно.
С наступлением 2026 года российский автопроизводитель УАЗ пересмотрел ценники на весь модельный ряд. Теперь покупка нового внедорожника или коммерческого автомобиля этой марки стала ощутимо дороже. Повышение затронуло абсолютно все комплектации, при этом разброс увеличения стоимости оказался довольно широким - от 23 до 41 тысячи рублей.
Больше всего подорожал коммерческий «Профи» — его цена выросла сразу на 41 тысячу. Легендарная «Буханка», официально именуемая СГР, прибавила в цене от 23 до 29 тысяч в зависимости от версии. Не остались в стороне и популярные «Патриот» с «Пикапом»: теперь за них покупатели выложат на 31 тысячу больше, чем раньше.
Обновленный прайс-лист, вступивший в силу с 1 января, выглядит так: «Хантер» теперь стоит 1 670 000 рублей, «Патриот» - 1 870 000, «Пикап» - 1 890 000, «Профи» - 1 930 000, а СГР - 1 590 000. Таким образом, даже базовые версии внедорожников УАЗ прибавили в цене.
Причины очередного повышения вполне прозаичны: производственные затраты продолжают расти, а удержание прежних цен становится все сложнее.
Для многих покупателей, особенно в регионах, где УАЗ традиционно пользуется спросом, такие новости вряд ли станут приятными. С другой стороны, на общем фоне подорожания автомобилей в России, новые цены на УАЗ выглядят вполне ожидаемо. Однако вопрос, как долго производители смогут сохранять интерес к своим моделям в бюджетном сегменте, остается открытым.
Похожие материалы UAZ
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 19:02
Гибридный автодом BYD: электрический караван нового поколения для путешествий
Гибридный автодом BYD удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внутри - простор и продуманная эргономика. Электрическая тяга и турбодвигатель обеспечивают свободу маршрута. Неожиданные детали интерьера интригуют. Возможна индивидуальная настройка под владельца.Читать далее
-
09.01.2026, 18:42
Мировые цены на нефть восстанавливаются после недавнего падения котировок
Нефтяные фьючерсы демонстрируют осторожный рост. Инвесторы следят за ситуацией в Венесуэле. Внимание приковано к динамике запасов в США. Эксперты прогнозируют возможный избыток предложения.Читать далее
-
09.01.2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году
В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 17:44
Kia вывела на автосалон в Брюсселе сразу три электрокара GT нового поколения
Kia удивила публику в Брюсселе сразу тремя электрокарами GT. Каждый из них претендует на лидерство в своем классе. Компания делает ставку на уникальные режимы вождения и цифровые технологии. Что еще приготовили корейцы для европейского рынка? Ожидания растут.Читать далее
-
09.01.2026, 17:36
Почему ГАЗ отказался от «русского Прадо»: история провала проекта «Атаман-2»
ГАЗ-3106 «Атаман-2» мог стать легендой, но остался лишь прототипом. Почему перспективный внедорожник так и не попал на конвейер? Какую роль сыграли перемены в руководстве завода? Вспоминаем детали и неожиданные повороты судьбы этого проекта.Читать далее
-
09.01.2026, 17:28
Mazda CX-6e: новый электрокроссовер с японским характером выходит в Европу
Mazda готовит к старту в Европе свой второй электрокроссовер. Модель CX-6e создана вместе с Changan. Японцы обещают уникальные ощущения за рулем. Продажи начнутся уже в этом году. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
09.01.2026, 17:09
BMW готовит электрический iX4: преемник X4 с новым дизайном и мощной версией M
BMW готовит к выпуску iX4 - полностью электрический купе-кроссовер, который заменит X4. Ожидается несколько вариантов силовых установок, включая спортивную модификацию M. Новинка дебютирует в конце 2026 года. Дизайн обещает быть ярким и узнаваемым. Подробности о платформе и производстве уже известны.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 19:02
Гибридный автодом BYD: электрический караван нового поколения для путешествий
Гибридный автодом BYD удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внутри - простор и продуманная эргономика. Электрическая тяга и турбодвигатель обеспечивают свободу маршрута. Неожиданные детали интерьера интригуют. Возможна индивидуальная настройка под владельца.Читать далее
-
09.01.2026, 18:42
Мировые цены на нефть восстанавливаются после недавнего падения котировок
Нефтяные фьючерсы демонстрируют осторожный рост. Инвесторы следят за ситуацией в Венесуэле. Внимание приковано к динамике запасов в США. Эксперты прогнозируют возможный избыток предложения.Читать далее
-
09.01.2026, 17:56
Почему ГАЗ-24 «Волга» считалась одной из самых сложных машин для водителя
ГАЗ-24 «Волга» - символ эпохи, но не идеал. Водители сталкивались с неожиданными трудностями. Конструктивные просчеты делали управление настоящим испытанием. Некоторые недостатки невозможно устранить даже сегодня. Почему так произошло - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
Цены на ремонт и обслуживание авто в России могут взлететь на четверть в 2026 году
В 2026 году россиян ждет ощутимый рост расходов на автосервис. Эксперты предупреждают о новых тенденциях. Какие факторы влияют на стоимость ремонта? Почему ситуация может стать критической для автовладельцев? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 17:44
Kia вывела на автосалон в Брюсселе сразу три электрокара GT нового поколения
Kia удивила публику в Брюсселе сразу тремя электрокарами GT. Каждый из них претендует на лидерство в своем классе. Компания делает ставку на уникальные режимы вождения и цифровые технологии. Что еще приготовили корейцы для европейского рынка? Ожидания растут.Читать далее
-
09.01.2026, 17:36
Почему ГАЗ отказался от «русского Прадо»: история провала проекта «Атаман-2»
ГАЗ-3106 «Атаман-2» мог стать легендой, но остался лишь прототипом. Почему перспективный внедорожник так и не попал на конвейер? Какую роль сыграли перемены в руководстве завода? Вспоминаем детали и неожиданные повороты судьбы этого проекта.Читать далее
-
09.01.2026, 17:28
Mazda CX-6e: новый электрокроссовер с японским характером выходит в Европу
Mazda готовит к старту в Европе свой второй электрокроссовер. Модель CX-6e создана вместе с Changan. Японцы обещают уникальные ощущения за рулем. Продажи начнутся уже в этом году. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
09.01.2026, 17:09
BMW готовит электрический iX4: преемник X4 с новым дизайном и мощной версией M
BMW готовит к выпуску iX4 - полностью электрический купе-кроссовер, который заменит X4. Ожидается несколько вариантов силовых установок, включая спортивную модификацию M. Новинка дебютирует в конце 2026 года. Дизайн обещает быть ярким и узнаваемым. Подробности о платформе и производстве уже известны.Читать далее