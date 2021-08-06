УАЗ похвастался популярностью у японцев
Фото: news.yahoo.co.jp
Помимо «Хантеров» компания Autoriesen возит в Японию «Патриоты» и «Буханки». Стоят автомобили заметно дороже, чем в России. За «Хантер» и «Патриот» просят 3,85 млн иен (2,57 млн рублей по курсу), а за «Буханку» - от 3,1 млн иен (2,1 млн рублей). При этом, как уверяют на УАЗе, машины, отправляющиеся в Японию, ничем не отличаются от внедорожников для российского рынка.
Статья, посвященная буму на российские внедорожники в Японии, вышла на Yahoo Japan еще в середине июля. В ней, среди прочего, говорится, что поставщик предоставляет на УАЗы довольно скромную гарантию – 1 год или 20 000 километров пробега. А в комментариях японские автолюбители писали, что только по-настоящему мужественные люди могут покупать русские автомобили. Помимо технических проблем они указывали на огромные трудности с запчастями, которых приходится ждать по нескольку месяцев.
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