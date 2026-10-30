Как УАЗ превратил «Профи» в автодом: какие удобства внутри, зачем раздатка и что больше не нужно брать с собой в поездку

30 октября 2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.
УАЗ продолжает развивать направление автомобилей для путешествий: завод уже имеет опыт превращения коммерческих моделей в автодом. Серия «С» на базе «Буханки» уже прошла несколько этапов — после выпуска покупателям предложили комплект для переоборудования, а спустя год предприятие наладило серийное производство готовых машин. Теперь УАЗ показал проект жилого автомобиля на шасси «Профи».
Внутри предусмотрен санузел с душем и отдельное место для приготовления еды. Для отдыха установлены диван-трансформер и подъемная кровать. Такая планировка рассчитана на поездку с ночевкой вдали от привычной работы.
Заявлена бензиновая силовая установка: двигатель объемом 2,7 литра развивает 150 л.с. и работает с пятиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль получил полный привод и раздаточную коробку с понижающим рядом. Такая компоновка должна помочь на дорогах без асфальта и на сложном рельефе, однако подробные характеристики отдельных систем УАЗ пока не раскрыл.
Практические возможности такой схемы пока нельзя оценить по результатам эксплуатации. Тема поведения автомобиля на бездорожье уже затрагивалась ранее в материалах о тесте тесте Tank 400, но для автодома УАЗ подробностей о проведении испытаний нет.
Появление «Профи» в сегменте автодомов связано с интересом к автопутешествиям и ограниченным выбором моделей такого класса. Пока речь идет именно о проекте: УАЗ не объявил цену и дату начала продаж.
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