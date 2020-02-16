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16 февраля 2020, 16:46

УАЗ показал «Буханку» для перевозки детей

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Ульяновский автозавод рассказал еще об одной модификации легендарной «Буханки». Школьный автобус на базе УАЗ-3962 имеет две версии – с высокой и стандартной крышей и может вместить 12 пассажиров.
УАЗ показал Буханку для перевозки детей

 

УАЗ показал Буханку для перевозки детей

 

УАЗ показал Буханку для перевозки детей

 

УАЗ показал Буханку для перевозки детей

 

УАЗ показал Буханку для перевозки детей
УАЗ показал Буханку для перевозки детей
УАЗ показал Буханку для перевозки детей
УАЗ показал Буханку для перевозки детей
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Ярко-желтые полноприводные школьные автобусы на базе вездеходной «Буханки» возят детей в школу и обратно в сельской местности. Дорожные условия в отдаленных районах непростые, и такая версия УАЗа стала настоящим спасением для местных школьников. Автобус представлен в двух модификациях – в обычном кузове и с высокой крышей. Вместительность этих автомобилей — 11 и 12 мест.

Сидения расположены по ходу движения и оснащены ремнями безопасности. В каждом ряду есть кнопка для экстренной связи с водителем. Для удобства посадки предусмотрены ступеньки, а в салоне – поручни. Школьные рюкзаки можно сложить на специальные багажные полки, конструкция которых не позволит вещам упасть при резком торможении или из-за тряски на неровной дороге.

Все автомобили оснащены ограничителем скорости, установленным на отметке 60 км/ч. Кроме того, машина не сможет поехать, если открыты двери. Автобусы выкрашены в желтый цвет и снабжены крупными красными надписями «ДЕТИ» на бортах, капоте и корме.

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Форум УАЗ 3962
Незаменимый автомобиль для сельской местности. Сколько жизней он спас. Такие машинки обслуживают половину России, так как в нашей стране настоящих дорого совсем немного, а на большей территории страны их вообще нет.
Автолюбитель
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
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УАЗ показал «Буханку» для перевозки детей
{{material_128826}}Ярко-желтые полноприводные школьные автобусы на базе вездеходной «Буханки» возят детей в школу и обратно в сельской местности. Дорожные условия в отдаленных районах непростые, и такая версия УАЗа стала настоящим спасением для местных школьников. Автобус представлен в двух модификациях – в обычном кузове и с высокой крышей. Вместительность этих автомобилей — 11 и 12 мест.Сидения расположены по ходу движения и оснащены ремнями безопасности. В каждом ряду есть кнопка для экстренной связи с водителем. Для удобства посадки предусмотрены ступеньки, а в салоне – поручни. Школьные рюкзаки можно сложить на специальные багажные полки, конструкция которых не позволит вещам упасть при резком торможении или из-за тряски на неровной дороге.Все автомобили оснащены ограничителем скорости, установленным на отметке 60 км/ч. Кроме того, машина не сможет поехать, если открыты двери. Автобусы выкрашены в желтый цвет и снабжены крупными красными надписями «ДЕТИ» на бортах, капоте и корме.
2020-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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