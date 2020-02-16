16 февраля 2020, 16:46
УАЗ показал «Буханку» для перевозки детей
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Ульяновский автозавод рассказал еще об одной модификации легендарной «Буханки». Школьный автобус на базе УАЗ-3962 имеет две версии – с высокой и стандартной крышей и может вместить 12 пассажиров.
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Сидения расположены по ходу движения и оснащены ремнями безопасности. В каждом ряду есть кнопка для экстренной связи с водителем. Для удобства посадки предусмотрены ступеньки, а в салоне – поручни. Школьные рюкзаки можно сложить на специальные багажные полки, конструкция которых не позволит вещам упасть при резком торможении или из-за тряски на неровной дороге.
Все автомобили оснащены ограничителем скорости, установленным на отметке 60 км/ч. Кроме того, машина не сможет поехать, если открыты двери. Автобусы выкрашены в желтый цвет и снабжены крупными красными надписями «ДЕТИ» на бортах, капоте и корме.
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Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
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