19 ноября 2021, 16:56
УАЗ показал фото очень редкой машины: оказывается в СССР делали кросс-купе
Пресс-служба Ульяновского автозавода опубликовала в соцсетях фотографию уникального внедорожника на базе УАЗ-469Б. Автомобиль со скошенной крышей построили специально для зарубежных заказчиков.
Дарья Климова Фото: УАЗ
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К сожалению, автомобиль так и остался в единственном экземпляре. Госплан не выделил средств на серийное производство, поскольку массового спроса на новинку не ожидалось. Доработками ульяновских внедорожников под запросы зарубежных клиентов занимались сами импортеры.
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