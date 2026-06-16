УАЗ удивил всех новым видом «буханки» и объяснил почему ее не будет

УАЗ показал футуристичную «буханку», но выпускать ее не собирается

На официальной странице УАЗа появились изображения необычной «буханки» с современным дизайном, которые вызвали бурное обсуждение среди автолюбителей. Однако завод не планирует запускать такую модель в производство. Почему компания решила ограничиться только картинками и что это значит для будущего легендарной модели - разбираемся в деталях.

На официальной странице УАЗа появились изображения необычной «буханки» с современным дизайном, которые вызвали бурное обсуждение среди автолюбителей. Однако завод не планирует запускать такую модель в производство. Почему компания решила ограничиться только картинками и что это значит для будущего легендарной модели - разбираемся в деталях.

Появление новых изображений «буханки» на официальной странице УАЗа в VK вызвало немалый интерес среди российских автомобилистов. Для многих эта новость стала поводом задуматься о будущем легендарной модели, ведь свежий дизайн выглядит настолько необычно, что сразу привлекает внимание даже тех, кто далек от мира автоновинок. В условиях, когда рынок коммерческих автомобилей переживает непростые времена, любые новости о возможных изменениях в культовых моделях воспринимаются особенно остро.

Однако, как выяснилось, ждать появления такой «буханки» на дорогах не стоит. Ульяновский автозавод не имеет отношения к разработке этих эскизов, несмотря на публикацию от имени официального аккаунта. Автором проекта стал дизайнер Рашид Тагиров, который сейчас трудится в Alfa Romeo. Его работы были созданы несколько лет назад исключительно для личной практики и не предполагали реального воплощения. Тем не менее, изображения получились настолько яркими и запоминающимися, что многие приняли их за анонс будущей модели.

Фото: Rashid Tagirov / УАЗ

Внешний вид концепта действительно поражает: монолитный кузов, массивные внедорожные шины и узнаваемый силуэт, который отсылает к классической «буханке», но при этом смотрится современно и даже немного дерзко. Такой подход к дизайну мог бы стать новым этапом в развитии модели, если бы завод решился на радикальные перемены. Но, по словам представителей УАЗа, серьезной модернизации или смены поколения не планируется - «буханка» останется на конвейере практически в том же виде, что и десятилетия назад.

Интересно, что публикация дизайнерских проектов на официальных страницах автозаводов становится своеобразным трендом. В начале года УАЗ уже демонстрировал концепт внедорожника будущего, а теперь решил порадовать поклонников еще одной необычной работой. Подобный подход позволяет поддерживать интерес к бренду, даже если реальные изменения в модельном ряду происходят крайне редко. К слову, похожий интерес вызвал и недавний запуск новых фургонов для полиции, о чем подробно рассказывалось в материале о переменах на рынке коммерческих авто.

На практике же УАЗ продолжает точечно обновлять «Патриот», которому недавно исполнилось 20 лет. Прототипы обновленных внедорожников уже мелькали в телеграм-каналах, но революционных изменений ждать не стоит. Для справки: «буханка» выпускается с 1965 года и за это время практически не менялась конструктивно. Несмотря на устаревший облик, модель по-прежнему востребована в регионах благодаря простоте и надежности. Появление футуристичных эскизов скорее подчеркивает разрыв между ожиданиями аудитории и реальными планами завода. Это создает впечатление, что УАЗ предпочитает сохранять традиции, а не гнаться за модой, что для многих покупателей может быть даже плюсом.