Почему концепт УАЗ-452 не стал серийной моделью

УАЗ опубликовал изображения концепта УАЗ-452 работы Андрея Давыдова. Необычные фары и широкая колея привлекли внимание пользователей, но их практические опасения касаются тесноты в салоне и низкого потолка.

УАЗ опубликовал изображения концепта УАЗ-452 работы Андрея Давыдова. Необычные фары и широкая колея привлекли внимание пользователей, но их практические опасения касаются тесноты в салоне и низкого потолка.

Ульяновский автозавод показал эскизный концепт УАЗ-452 в соцсетях. Пользователи обсудили внешнии вид фургона, но приняли дизаин за анонс серийной модели. В УАЗе подчеркнули: речь идет только о дизайнерской трактовке, а не о запуске производства.

Автором виртуального проекта стал российский дизайнер Андрей Давыдов. На изображениях фургон получил широкую колею, узкие светодиодные фары, багажник на крыше и выраженные пороги. Облик дополняют эмблемы «СССР 100». Как отмечает 110km.ru, это эскизная трактовка конструкции УАЗ-452/СГР, а не объявленная новая серийная модель.

В УАЗе назвали автомобиль футуристическим и предложили пользователям оценить облик, а также выбрать между белым и темно-серым цветом кузова. Комментаторы обсуждали привлекательность концепции и возможные ограничения салона, которые осудили по изображениям. Показанные внешние детали сами по себе не означают, что в серийной машине изменятся рама, подвеска, тормоза или силовой агрегат.

«Буханка» — рамный полноприводный автомобиль с бескапотной компоновкой: двигатель расположен между передними сиденьями, а кабина находится над силовым агрегатом. Некоторые пользователи предположили, что из-за угла передним пассажирам будет тесно, а рамная конструкция оставит мало места между полом и потолком.

История модели началась в 1965 году. Под обозначениями СГР выпускаются пассажирские, грузопассажирские и цельнометаллические фургоны, а также санитарные автомобили и бортовые версии. Среди основных индексов — 2206, 3909, 3741, 3303 и 3962. Бескапотная схема обеспечивает небольшие размеры, вместимость и внедорожное качество в одной конструкции.

Переосмыслить УАЗ-452 пытались и в советское время. Один из экспериментальных проектов 1960-х годов получил стеклопластиковый кузов; водитель и пассажир находились по разные стороны от двигателя. Разрабатывались грузовая и пассажирская версии, но до серийного производства дело не дошло. Проект Давыдова заново трактует внешний вид и не возобновляет эту инженерную разработку.

В том же обсуждении затронули судьбу проекта «Русского Прадо». Тогда в компании сообщили, что часть работ заморозили из-за пандемии, и заявили, что не собираются полностью отказываться от проекта. УАЗ также говорил о подготовке новых графических инвестиций и плане реализации, уточняя: изменения модельного ряда требуют времени, значительных технических и финансовых затрат.

Сама «Буханка» выпускается с 1965 года и за это время не получила существенных изменений конструкции. Однако семейство SGR пополнялось версиями с новым оснащением. Среди них «Экспедиция» выделяется внедорожным оборудованием и высокой ценой. Отдельно от концепта Давыдова команда «Машинаторов» представила прототип с бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 л и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В салоне установлен сенсорный экран, универсальное рулевое колесо и новый селектор коробки передач; детали изготовили с применением 3D-печати. А под Новый год один из фургонов превратился в «мобильную усадьбу» Деда Мороза: он курсировал по Омску и создавал праздничное настроение.