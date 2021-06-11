УАЗ показал новую версию «Патриота»: она будет стоить больше 1,5 млн рублей
Фото: УАЗ
Построена эта версия на основе комплектации «Люкс Премиум Автомат». «От стандартного варианта автомобиль отличают силовые пороги, защитное покрытие Raptor, шины BFGoodrich All-Terrain T/A, лебедка, а также экспедиционный багажник с LED балкой, домкратом и шанцевым инструментом», - сказано в официальном сообщении УАЗа. Кроме того, в багажнике дополнительно установлен органайзер с парой оснащенных электромеханическими замками отсеков.
Отметим, что такой «Патриот» оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой 6L50 Punch Powerglide, а также двигателем ЗМЗ ПРО, развивающим 150 сил. В оснащение также входят климат-контроль, подогрев всех кресел (а также руля и лобового стекла), мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и прочее оборудование. Цена «Патриота» в комплектации «Люкс Премиум Автомат» составляет 1 475 000 рублей. Очевидно, что версия «Охотник» будет стоить дороже 1,5 млн рублей.
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