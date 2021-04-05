УАЗ показал новый «Профи» с необычным кузовом
Фото: УАЗ
Никаких изменений в шасси не вносили. Стеклопластиковый модуль на стальном несущем каркасе установлен на стандартные места рамы УАЗ «Профи». Стенки изнутри обшиты износостойким покрытием, на полу – бакелитовая влагозащитная фанера. Все возможное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъем электропроводки. Опционально можно докупить комплект рейлингов и поперечин для установки багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг; теплоизоляцию; комплект напольных такелажных реек и крепежа для груза.
Мотор - стандартный 150-сильный агрегат ЗМЗ Про, работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке. Оригинальная надстройка разработана и выпускается ульяновской компанией «Автодом» - давним партнером УАЗа. Стоимость обсуждается в индивидуально порядке. Как выяснил 110KM.RU, за новый грузовичок просят порядка 2 млн рублей.
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