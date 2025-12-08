Легендарный внедорожник преобразился: каким стал новый УАЗ «Патриот» и стоит ли его ждать?

УАЗ показал обновленный «Патриот» и назвал примерные сроки начала продаж

УАЗ готовит серьезное обновление для «Патриота». Внедорожник получит новый силовой агрегат. Изменения затронут внешность и салон. Автомобиль уже проходит дорожные испытания. Стали известны примерные сроки выхода новинки.

Ульяновский автомобильный завод готовится вывести на рынок существенно модернизированную версию своего флагманского внедорожника «Патриот». Как сообщает издание Autonews со ссылкой на генерального директора предприятия Алексея Спирина, старт продаж новинки запланирован на период до начала третьего квартала 2026 года.

Ключевым нововведением станет силовой агрегат. На смену привычному мотору придет двухлитровый двигатель от коммерческой модели Sollers Argo. Его мощность составит 130 лошадиных сил. В паре с новым двигателем будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач, что должно положительно сказаться как на динамике, так и на экономичности тяжелого внедорожника.

Обновление затронет не только техническую часть. Внешне рестайлинговый «Патриот» можно будет отличить по полностью светодиодной головной оптике, которая придаст автомобилю более современный и агрессивный вид. Серьезные изменения ожидаются и в салоне: производитель обещает установить новый руль, переработать центральный тоннель и внедрить более современную мультимедийную систему. Эти доработки направлены на повышение комфорта водителя и пассажиров.

В настоящее время инженеры УАЗа проводят комплексные ресурсные испытания обновленных автомобилей. Прототипы уже проходят обкатку на дорогах общего пользования в самых разных климатических условиях. Программа тестов рассчитана на пробег до 100 тысяч километров для каждой машины, чтобы выявить и устранить возможные недочеты в конструкции нового мотора и трансмиссии до старта серийного производства.

Процесс подготовки к выпуску идет полным ходом. Еще в конце сентября 2025 года завод выпустил предсерийную партию обновленных «Патриотов» и «Пикапов». Эти автомобили предназначены для прохождения полного цикла сертификационных испытаний, необходимых для получения одобрения типа транспортного средства и начала массовой сборки.