Глава УАЗа Ильнур Сахабиев показал новый «Патриот»: внедорожник выходит осенью

27 мая 2026, 14:01
Sollers рассекретил новый «Патриота»: свежий облик, новый руль и дизельный мотор
УАЗ впервые продемонстрировал обновленный «Патриот» на видео. В ролике раскрыты ключевые перемены в дизайне, в салоне и в оснащении, а также намеки на новые моторы. Почему это важно для рынка и что ждет покупателей - разбираемся, что изменилось и какие опции появятся впервые.
Для российских автолюбителей новость о появлении видео нового «Патриота» стала настоящим событием. Обновление этой модели давно ждали, ведь она остается одной из немногих отечественных альтернатив на рынке внедорожников. Теперь УАЗ официально показал, как изменится автомобиль, и это может повлиять на выбор многих покупателей, которые ищут сочетание практичности и современных опций.
В коротком ролике, опубликованном на официальных ресурсах Sollers, можно рассмотреть несколько важных новшеств. В глаза бросается новая светотехника с современными линиями ДХО и указателей поворота. В салоне появился новый руль с утолщенным ободом - он выглядит более современно и обещает удобство в управлении. Передняя панель и центральный тоннель переработаны: теперь они выглядят лаконичнее, а материалы отделки стали визуально приятнее. В центре панели появился интегрированный дисплей медиасистемы, что соответствует современным трендам и запросам водителей. Управление системой полного привода теперь осуществляется с помощью новой шайбы, что должно упростить эксплуатацию в сложных дорожных условиях.
Задние пассажиры тоже не остались без внимания: для них предусмотрены подогрев сидений, USB-порты для зарядки гаджетов и розетка. Это решение явно рассчитано на тех, кто часто путешествует всей семьей или использует автомобиль для длительных поездок. Внешность «Патриота» также претерпела изменения - в частности, появились новые диодные фары, которые не только улучшают видимость, но и придают автомобилю более современный облик.
Технические характеристики пока держатся в секрете, однако, предварительным данным, обновленный «Патриот» получит не только привычный бензиновый двигатель ZMZ Pro мощностью 150 л.с., но и новый дизель объемом 2,0 литра на 136 л.с., который будет сочетаться с шестиступенчатой механикой. Это может стать важным аргументом для тех, кто ищет экономичный и тяговитый мотор для бездорожья или коммерческого использования.
Интересно, что ранее уже появлялась информация о грядущем рестайлинге «Патриота» и появлении большого экрана мультимедиа - подробнее о том, какие перемены готовит производитель, можно узнать в материале о ключевых изменениях и новых опциях для УАЗ «Патриот».
Если смотреть на тенденции рынка, обновление «Патриота» выглядит своевременным шагом. В условиях ограниченного выбора среди отечественных внедорожников, каждая новая опция или улучшение становятся заметным преимуществом. Для многих покупателей важна не только проходимость, но и комфорт, а также современные технологии в салоне. Появление дизельного мотора расширяет аудиторию модели, делая ее интересной для тех, кто ценит экономичность и надежность. Важно отметить, что запуск обновленного «Патриота» намечен на осень текущего года, и это событие может заметно оживить сегмент российских внедорожников.
