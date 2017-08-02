2 августа 2017, 09:01

«УАЗ» получил одобрение качества от КНР

Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит производства от официального сертификационного органа «Центр сертификации качества Китая». Проверка необходима для товаров, импортируемых на территорию КНР.
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В процессе аудита на предприятии была проведена масштабная проверка производственной системы и производственных процессов. Это обеспечивает соответствие выпускаемой продукции требованиям «Центра сертификации качества Китая».

По результатам сертификационного аудита замечания отсутствуют, на предприятии получены отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции.

В дальнейшем «УАЗ» будет получать одобрение типа транспортного средства, что даст возможность организовать экспортные поставки продукции предприятия в КНР без ограничений по количеству реализуемых транспортных средств.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«УАЗ» получил одобрение качества от КНР
{{material_120037}}В процессе аудита на предприятии была проведена масштабная проверка производственной системы и производственных процессов. Это обеспечивает соответствие выпускаемой продукции требованиям «Центра сертификации качества Китая».По результатам сертификационного аудита замечания отсутствуют, на предприятии получены отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции.В дальнейшем «УАЗ» будет получать одобрение типа транспортного средства, что даст возможность организовать экспортные поставки продукции предприятия в КНР без ограничений по количеству реализуемых транспортных средств.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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