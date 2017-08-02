«УАЗ» получил одобрение качества от КНР
Ульяновский автомобильный завод успешно прошел аудит производства от официального сертификационного органа «Центр сертификации качества Китая». Проверка необходима для товаров, импортируемых на территорию КНР.
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По результатам сертификационного аудита замечания отсутствуют, на предприятии получены отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции.
В дальнейшем «УАЗ» будет получать одобрение типа транспортного средства, что даст возможность организовать экспортные поставки продукции предприятия в КНР без ограничений по количеству реализуемых транспортных средств.
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Отзывы по теме
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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