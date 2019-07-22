22 июля 2019, 16:47
УАЗ получит дизель от Ford Transit
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Если верить бельгийскому представительству УАЗ, компания планирует внедрить радикальные изменения в конструкцию внедорожника. В ближайшее время УАЗ «Патриот» получит модернизированное шасси, позволяющее установить 2,2-литровый турбодизель Duratorq, которым сейчас оснащается Ford Transit.
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Сейчас аналогичный агрегат устанавливается на легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Покупатели могут выбирать из трех модификаций мощностью 100, 125 или 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Доступны и варианты с полным приводом.
А в ближайших планах УАЗ – вывод на рынок версии «Патриота» с автоматической коробкой передач Punch Powertrain. Сейчас автомобиль проходит заключительные дорожные тесты, в которых, кстати, может поучаствовать любой желающий. Серийное производство новинки должно стартовать в сентябре 2019 года.
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