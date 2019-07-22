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22 июля 2019, 16:47

УАЗ получит дизель от Ford Transit

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Если верить бельгийскому представительству УАЗ, компания планирует внедрить радикальные изменения в конструкцию внедорожника. В ближайшее время УАЗ «Патриот» получит модернизированное шасси, позволяющее установить 2,2-литровый турбодизель Duratorq, которым сейчас оснащается Ford Transit.
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Официальный представитель UAZ Belgium опубликовал на своей странице в Facebook некоторые технические подробности о внедорожнике УАЗ «Патриот» 2020 модельного года. Сообщается, что УАЗ планирует масштабные изменения, затрагивающие как кузов, так и раму. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Ford Sollers УАЗ вернет на рынок дизельные версии «Патриота». Внедорожник оснастят наддувным дизельным мотором Duratorq объемом 2,2 литра. UAZ Belgium уточняет, что пока неизвестно, будут ли дизельные «Патриоты» выпускаться эксклюзивно для российского рынка, или часть внедорожников все-таки отправят на экспорт.

Сейчас аналогичный агрегат устанавливается на легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Покупатели могут выбирать из трех модификаций мощностью 100, 125 или 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Доступны и варианты с полным приводом.

А в ближайших планах УАЗ – вывод на рынок версии «Патриота» с автоматической коробкой передач Punch Powertrain. Сейчас автомобиль проходит заключительные дорожные тесты, в которых, кстати, может поучаствовать любой желающий. Серийное производство новинки должно стартовать в сентябре 2019 года. 

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дамир
«Глас народа»: зачем «Патриоту» автоматическая коробка?
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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УАЗ получит дизель от Ford Transit
{{material_126987}}Официальный представитель UAZ Belgium опубликовал на своей странице в Facebook некоторые технические подробности о внедорожнике УАЗ «Патриот» 2020 модельного года. Сообщается, что УАЗ планирует масштабные изменения, затрагивающие как кузов, так и раму. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Ford Sollers УАЗ вернет на рынок дизельные версии «Патриота». Внедорожник оснастят наддувным дизельным мотором Duratorq объемом 2,2 литра. UAZ Belgium уточняет, что пока неизвестно, будут ли дизельные «Патриоты» выпускаться эксклюзивно для российского рынка, или часть внедорожников все-таки отправят на экспорт.Сейчас аналогичный агрегат устанавливается на легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Покупатели могут выбирать из трех модификаций мощностью 100, 125 или 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Доступны и варианты с полным приводом.А в ближайших планах УАЗ – вывод на рынок версии «Патриота» с автоматической коробкой передач Punch Powertrain. Сейчас автомобиль проходит заключительные дорожные тесты, в которых, кстати, может поучаствовать любой желающий. Серийное производство новинки должно стартовать в сентябре 2019 года. 
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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