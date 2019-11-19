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19 ноября 2019, 16:27

УАЗ поставит РЖД более 600 «подключенных» автомобилей

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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод подписал с ОАО «Российские железные дороги» контракт на поставку автомобилей с технологией Connected Car, которая позволяет через облачный сервис в режиме онлайн контролировать их местоположение и основные параметры, а также прокладывать оптимальные маршруты.
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В рамках соглашения с РЖД Ульяновский автозавод приступил к поставкам «подключенных» внедорожников «Патриот» и «Пикап», легких грузовичков «Профи» и автомобилей семейства СГР на базе классической «Буханки». До конца года железная дорога получит 617 машин.

Все автомобили оснащены технологией UAZ Connect, разработанной компанией C-Cars. Данные через ЭРА-ГЛОНАСС, интегрированную в CAN-шину, в режиме реального времени поступают на облачную платформу «Squadron». Менеджеры корпоративного автопарка смогут дистанционно отслеживать показания бортовых систем автомобилей, расход топлива и геопозицию, составлять оптимальные маршруты движения и оперативно реагировать на внештатные ситуации. В течение ближайших месяцев функционал системы пополнится новыми опциями. Планируется внедрить удаленную диагностику, возможность анализировать стиль вождения, а также расширить автоматизацию процессов управления автопарком.

Благодаря технологии Connected Car компания снизит издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизирует простои техники и повысит эффективность бизнес-процессов. Внедорожники, предназначенные для РЖД, уже сходят с конвейера завода в Ульяновске.


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УАЗ поставит РЖД более 600 «подключенных» автомобилей
{{material_127665}}В рамках соглашения с РЖД Ульяновский автозавод приступил к поставкам «подключенных» внедорожников «Патриот» и «Пикап», легких грузовичков «Профи» и автомобилей семейства СГР на базе классической «Буханки». До конца года железная дорога получит 617 машин.Все автомобили оснащены технологией UAZ Connect, разработанной компанией C-Cars. Данные через ЭРА-ГЛОНАСС, интегрированную в CAN-шину, в режиме реального времени поступают на облачную платформу «Squadron». Менеджеры корпоративного автопарка смогут дистанционно отслеживать показания бортовых систем автомобилей, расход топлива и геопозицию, составлять оптимальные маршруты движения и оперативно реагировать на внештатные ситуации. В течение ближайших месяцев функционал системы пополнится новыми опциями. Планируется внедрить удаленную диагностику, возможность анализировать стиль вождения, а также расширить автоматизацию процессов управления автопарком.Благодаря технологии Connected Car компания снизит издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизирует простои техники и повысит эффективность бизнес-процессов. Внедорожники, предназначенные для РЖД, уже сходят с конвейера завода в Ульяновске.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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