19 ноября 2019, 16:27
УАЗ поставит РЖД более 600 «подключенных» автомобилей
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод подписал с ОАО «Российские железные дороги» контракт на поставку автомобилей с технологией Connected Car, которая позволяет через облачный сервис в режиме онлайн контролировать их местоположение и основные параметры, а также прокладывать оптимальные маршруты.
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Все автомобили оснащены технологией UAZ Connect, разработанной компанией C-Cars. Данные через ЭРА-ГЛОНАСС, интегрированную в CAN-шину, в режиме реального времени поступают на облачную платформу «Squadron». Менеджеры корпоративного автопарка смогут дистанционно отслеживать показания бортовых систем автомобилей, расход топлива и геопозицию, составлять оптимальные маршруты движения и оперативно реагировать на внештатные ситуации. В течение ближайших месяцев функционал системы пополнится новыми опциями. Планируется внедрить удаленную диагностику, возможность анализировать стиль вождения, а также расширить автоматизацию процессов управления автопарком.
Благодаря технологии Connected Car компания снизит издержки на эксплуатацию транспортных средств, минимизирует простои техники и повысит эффективность бизнес-процессов. Внедорожники, предназначенные для РЖД, уже сходят с конвейера завода в Ульяновске.
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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