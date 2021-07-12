УАЗ построил эксклюзивный дом на колёсах на базе Буханки
Фото: vk.com/uazrussia
Фото: vk.com/uazrussia
Фото: vk.com/uazrussia
На официальной странице «ВКонтакте» Ульяновский автомобильный завод опубликовал фотографии дома на колесах. Автомобиль построен на базе «Буханки», а его дизайн посвящен космической теме.
На такой же платформе (СГР) построены модели из классической линейки коммерческих автомобилей УАЗ, среди которых микроавтобус, более известный как «Буханка» и бортовой грузовик «Головастик».
Судя по фотографиям можно предположить, что жилой модуль имеет двухэтажную компоновку мест, которые при необходимости трансформируются. Учитывая, что дом на колесах предназначен для заказчика из Европы, в нем должен быть туалет и душ. Дом имеет три окна, несколько люков, а также на одном из бортов установлен тент. Кабина и кузов оформлены в космической тематике, здесь изображены рисунки орбитальных кораблей, звёзд, комет и планет, а на одном из бортов изображён Юрий Гагарин.
Подробности пока что не разглашаются, но УАЗ пообещал позже раскрыть информацию о комплектации.
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