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17 июля 2019, 14:57

УАЗ предложил всем желающим испытать «Патриот» с АКПП

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Ульяновский автозавод завершает дорожные тесты новой версии внедорожника «Патриот», оснащенной автоматической коробкой передач. Компания предложила всем желающим принять участие в испытаниях. В конце июля тестовый внедорожник стартует из Ульяновска. Остановки запланированы в 7 городах России.
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
УАЗ предложил всем желающим испытать Патриот с АКПП
«Двухпедальному» внедорожнику УАЗ «Патриот» предстоит преодолеть за 2 недели свыше 10 000 километров. Старт запланирован на 29 июля. Из Ульяновска автомобиль отправится в турне по европейской части России. За передвижением машины желающие смогут следить в режиме реального
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времени на интерактивной карте. Испытать машину можно будет в дилерских центрах УАЗ в 7 крупных городах или даже просто «поймать» автомобиль по дороге.

Города и даты тест-драйвов:

  • Казань (30 июля)
  • Нижний Новгород (1 августа)
  • Санкт-Петербург (3 августа)
  • Москва (6 августа) 
  • Воронеж (9 августа)
  • Ростов-на-Дону (11 августа)
  • Краснодар (12 августа)

Записаться на тест-драйв можно уже сейчас непосредственно у дилеров – в Москве эту честь доверили двум центрам, в остальных городах – по одному. Завершится автопробег в столице Азербайджана Баку. По словам представителей УАЗа, участники тест-драйва получат возможность сравнить «Патриот» с «автоматом» и «механикой», высказать свое мнение об автомобиле непосредственно специалистам завода и получить в подарок памятный сувенир.

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дамир
«Глас народа»: зачем «Патриоту» автоматическая коробка?
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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УАЗ предложил всем желающим испытать «Патриот» с АКПП
«Двухпедальному» внедорожнику УАЗ «Патриот» предстоит преодолеть за 2 недели свыше 10 000 километров. Старт запланирован на 29 июля. Из Ульяновска автомобиль отправится в турне по европейской части России. За передвижением машины желающие смогут следить в режиме реального{{material_126973}}времени на интерактивной карте. Испытать машину можно будет в дилерских центрах УАЗ в 7 крупных городах или даже просто «поймать» автомобиль по дороге.Города и даты тест-драйвов:Казань (30 июля)Нижний Новгород (1 августа)Санкт-Петербург (3 августа)Москва (6 августа) Воронеж (9 августа)Ростов-на-Дону (11 августа)Краснодар (12 августа)Записаться на тест-драйв можно уже сейчас непосредственно у дилеров – в Москве эту честь доверили двум центрам, в остальных городах – по одному. Завершится автопробег в столице Азербайджана Баку. По словам представителей УАЗа, участники тест-драйва получат возможность сравнить «Патриот» с «автоматом» и «механикой», высказать свое мнение об автомобиле непосредственно специалистам завода и получить в подарок памятный сувенир.
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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