17 июля 2019, 14:57
УАЗ предложил всем желающим испытать «Патриот» с АКПП
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Ульяновский автозавод завершает дорожные тесты новой версии внедорожника «Патриот», оснащенной автоматической коробкой передач. Компания предложила всем желающим принять участие в испытаниях. В конце июля тестовый внедорожник стартует из Ульяновска. Остановки запланированы в 7 городах России.
«Двухпедальному» внедорожнику УАЗ «Патриот» предстоит преодолеть за 2 недели свыше 10 000 километров. Старт запланирован на 29 июля. Из Ульяновска автомобиль отправится в турне по европейской части России. За передвижением машины желающие смогут следить в режиме реальноговремени на интерактивной карте. Испытать машину можно будет в дилерских центрах УАЗ в 7 крупных городах или даже просто «поймать» автомобиль по дороге.
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Города и даты тест-драйвов:
- Казань (30 июля)
- Нижний Новгород (1 августа)
- Санкт-Петербург (3 августа)
- Москва (6 августа)
- Воронеж (9 августа)
- Ростов-на-Дону (11 августа)
- Краснодар (12 августа)
Записаться на тест-драйв можно уже сейчас непосредственно у дилеров – в Москве эту честь доверили двум центрам, в остальных городах – по одному. Завершится автопробег в столице Азербайджана Баку. По словам представителей УАЗа, участники тест-драйва получат возможность сравнить «Патриот» с «автоматом» и «механикой», высказать свое мнение об автомобиле непосредственно специалистам завода и получить в подарок памятный сувенир.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
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