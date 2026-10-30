Почему заводской автодом на УАЗ «Профи» лучше импортных кемперов и что он предлагает вместо дорогих аналогов

УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью

УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.

УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.

Раньше полноценный санузел с душем и кухней часто встречался в импортных кемперах или автомобилях после частного переоборудования. Теперь УАЗ официально представил первую заводскую модель с таким оснащением — автодом на базе малотоннажного грузовика «Профи».

В России автодома на базе УАЗ можно считать самым оптимальным вариантом: они сочетают доступность, ремонтопригодность и приспособленность к местным дорогам, чего зачастую лишены импортные аналоги.

Жилой модуль изготовлен из стеклопластика. Этот материал улучшает внешний вид и повышает устойчивость к погодным условиям. Внутри установлен трансформируемый диван, дополнительное спальное место организовано за счет подъемной кровати. Предусмотрена отдельная зона с душем и кухней — все для длительных автономных поездок.

В основе осталась знакомая техническая схема. Бензиновый двигатель объемом 2,7 литра развивает 150 л.с. С ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Автомобиль получил полный привод и раздаточную коробку с понижающим рядом. Такая трансмиссия рассчитана на движение не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам.

Для путешествий вдали от крупных городов важны надежность и ремонтопригодность. В отличие от кустарных кемперов, новая модель не перегружена сложной электроникой. УАЗ делает ставку на простоту обслуживания в обычных сервисах. Для владельцев, планирующих поездки по удаленным маршрутам, это может стать существенным преимуществом.

Часть технических характеристик производитель пока не раскрыл. Поэтому сравнивать стоимость новинки с предложениями на рынке кроссоверов пока невозможно.

Ранее УАЗ уже вывел на рынок кемперы «Байкал» на базе «Буханки». Новая машина на шасси «Профи» рассчитана на более широкую аудиторию. Приемлемая цена и стабильное качество сборки выводят модель на первое место в сегменте отечественных автодомов. Первые изображения интерьера уже опубликованы.