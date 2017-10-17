«УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур
|УАЗ Профи Комфорт 2.7 МТ
|2.7 л, 150 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|5940 x 1990 x 2520 мм
|задний
|АИ-92
|699 000 руб
|Все характеристики
Ещё один новый спецавтомобиль для перевозки заключенных, доработанный в соответствии со специальными требованиями МВД РФ, выполнен на базе «Профи» с однорядной кабиной и спецкузовом, типом привода 4x2 или 4x4. Автомобиль оснащён сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, аппаратно-программным комплексом системы видеонаблюдения в помещении конвоя и одиночных камерах, радиостанцией, спутниковой навигационно-мониторинговой системой, средствами для крепления бронежилетов и защитных шлемов задним стабилизатором поперечной устойчивости, 4-канальной ABS с функциями EBD.
Помимо новинок на стенде Ульяновского автомобильного завода представлены существующие спецавтомобили, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе эксплуатации, и активно используются для нужд силовых ведомств.
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