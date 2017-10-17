17 октября 2017, 18:27

«УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур

Ульяновский автомобильный завод продемонстрировал новую линейку спецавтомобилей для Министерства внутренних дел и других силовых структур России. В частности, машины для пограничной службы и для перевозки заключенных.
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  «УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур УАЗ Профи «УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур УАЗ Профи «УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур
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фото
  

УАЗ Профи Комфорт 2.7 МТ
2.7 л, 150 л.с
Механическая 5-ступенчатая
5940 x 1990 x 2520 мм
задний
АИ-92
699 000 руб
Все характеристики
Спецавтомобиль «Профи» с 2-рядной кабиной, с моноприводом или полным приводом, предназначен для эксплуатации в подразделениях пограничной службы. В них предусмотрено место для служебных собак, платформа с откидными бортами, сигнальная громкоговорящая установка, цветографическая схема, фара–искатель с пультом дистанционного управления, автоматическая система пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, предпусковым подогревателем двигателя, дополнительным отопителем салона, задним стабилизатором поперечной устойчивости, 4-канальной ABS с функциями EBD, лебедкой.

Ещё один новый спецавтомобиль для перевозки заключенных, доработанный в соответствии со специальными требованиями МВД РФ, выполнен на базе «Профи» с однорядной кабиной и спецкузовом, типом привода 4x2 или 4x4. Автомобиль оснащён сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, аппаратно-программным комплексом системы видеонаблюдения в помещении конвоя и одиночных камерах, радиостанцией, спутниковой навигационно-мониторинговой системой, средствами для крепления бронежилетов и защитных шлемов задним стабилизатором поперечной устойчивости, 4-канальной ABS с функциями EBD.

Помимо новинок на стенде Ульяновского автомобильного завода представлены существующие спецавтомобили, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе эксплуатации, и активно используются для нужд силовых ведомств.

Новинки и концепт кары UAZ Profi

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Начались продажи новинки от «УАЗ»
Всего за 650 там столько плюшек идет, что газельки подвинутся прямо здесь и сейчас. Уже видел парочку профи, выглядят отлично!!
Андрей
«УАЗ» возобновляет пятидневную рабочую неделю
Вот он и закончится скоро, режим сокращенной рабочей недели. И снова все будет у работников по плану. Ну и какие теперь могут быть сомнения, что у завода все в порядке? Грамотно разрулили, респект!
Вадим Сашин
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
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«УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур
{{params_58067}}Спецавтомобиль «Профи» с 2-рядной кабиной, с моноприводом или полным приводом, предназначен для эксплуатации в подразделениях пограничной службы. В них предусмотрено место для служебных собак, платформа с откидными бортами, сигнальная громкоговорящая установка, цветографическая схема, фара–искатель с пультом дистанционного управления, автоматическая система пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, предпусковым подогревателем двигателя, дополнительным отопителем салона, задним стабилизатором поперечной устойчивости, 4-канальной ABS с функциями EBD, лебедкой. Ещё один новый спецавтомобиль для перевозки заключенных, доработанный в соответствии со специальными требованиями МВД РФ, выполнен на базе «Профи» с однорядной кабиной и спецкузовом, типом привода 4x2 или 4x4. Автомобиль оснащён сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека с устройством пуска средств пожаротушения, аппаратно-программным комплексом системы видеонаблюдения в помещении конвоя и одиночных камерах, радиостанцией, спутниковой навигационно-мониторинговой системой, средствами для крепления бронежилетов и защитных шлемов задним стабилизатором поперечной устойчивости, 4-канальной ABS с функциями EBD.Помимо новинок на стенде Ульяновского автомобильного завода представлены существующие спецавтомобили, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе эксплуатации, и активно используются для нужд силовых ведомств.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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