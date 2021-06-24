УАЗ представил облегченную «Полуторку»: специально для въезда в центр Москвы
УАЗ Профи «Полуторка» полной массой 2,5 тонны будет продаваться исключительно в версии со стандартной колесной базой, однорядной кабиной и бортовой платформой, вмещающей пять паллет или более 10 кубометров груза. Мотор объемом 2,7-литра может работать на бензине (150 л.с., 235 Нм) или на пропан-бутане (143 л.с. и 228 Нм). Коробка – 5-ступенчатая «механика» Dymos.
В базовую комплектацию (от 1 040 000 рублей) входит одна фронтальная подушка безопасности, ABS, регулировка руля по вылету и углу наклона, двухместное пассажирское сиденье с подлокотником, центральный замок, иммобилайзер, электростеклоподъемники и подогрев наружных зеркал. Дополнительно можно заказать более комфортабельное водительское сиденье, кондиционер и подогрев лобового стекла.
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