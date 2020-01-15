15 января 2020, 13:17
УАЗ представил Patriot Antarctic Edition
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод рассказал о новой лимитированной версии УАЗ «Патриот», посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими исследователями. Планируется выпустить всего 200 экземпляров Patriot Antarctic Edition. Сборка стартует весной.
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Дополнительно можно заказать климат-контроль, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, медиасистему с навигатором, блокировку дифференциала заднего моста, систему безопасной парковки и «Пакет Оффроуд». Цена внедорожника в лимитированной версии пока не сообщается. Стандартный УАЗ «Патриот» стоит сейчас от 819 900 рублей за внедорожник с механической коробкой передач и от 1 034 000 рублей – с «автоматом».
Российская экспедиция, состоящая из двух шлюпов «Восток» и «Мирный», достигла берегов Антарктиды 16 (28) января 1820 года. Корабли подошли к шестому континенту в районе шельфового ледника, который позже был назван в честь Фаддея Беллинсгаузена. Памятный момент Михаил Лазарев описал в письме другу: «Достигли мы широты 69°23' S, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты, и в прекрасный тогда вечер, смотря на салингу, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение… Открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие филозофы в кабинетах своих полагали необходимым для равновесия земного шара».
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Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Пускай регистрируют, что хотят. Банка со ржавыми гвоздями. Сдуру поменял Mitsubishi ASX полной комплектации на Patriot. Да опций там было "Крузак" отдыхает. Но качество.... Три раза по гарантии за год менял мультимедиа, после 5 тысяч посыпался ГРМ, АКБ гавкнула ровно через неделю после гарантийного 1 ...
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