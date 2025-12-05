Школьный автобус УАЗ-128801: почему коммерческие перевозки ему не светят? Интрига раскрыта

УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено

УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.

Ульяновский автозавод продолжает расширять линейку специализированных транспортных средств. На этот раз речь идет о школьном автобусе УАЗ-128801, который построен на базе популярного шасси Профи. Как сообщает телеграм-канал «Автобусы и вообще», модель получила новое Одобрение типа транспортного средства, что открывает ей дорогу на рынок.

Выпуском этих микроавтобусов занимается совместное предприятие УАЗа и ульяновской компании «Автодом». Кузов у новинки каркасно-панельный, что обеспечивает дополнительную прочность и безопасность. Интересно, что автобус предназначен исключительно для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет. Использовать его для коммерческих целей не получится — конструкция и документация это прямо запрещают.

Фото: ФИПС

Пассажирский салон может быть выполнен в четырех вариантах компоновки: от 11 до 14 посадочных мест. При этом одно из них всегда отведено взрослому сопровождающему, а еще один сопровождающий размещается в кабине рядом с водителем. Такой подход подчеркивает акцент на безопасности и контроле за детьми во время поездки.

Техническая часть автобуса не допускает компромиссов: привод исключительно полный, а под капотом установлен только двигатель ЗМЗ-409. Это решение объясняется необходимостью уверенно передвигаться по любым дорогам, в том числе по проселочным и загородным маршрутам, где школьные автобусы часто оказываются.

Фото: ФИПС

Любопытно, что на том же каркасно-панельном кузове выпускаются и автомобили скорой медицинской помощи. Они унифицированы со школьной версией, что позволяет оптимизировать производство и снизить издержки. Однако для коммерческих перевозок пассажиров такие машины не предназначены — их сфера применения строго определена.