Школьный автобус УАЗ-128801: почему коммерческие перевозки ему не светят? Интрига раскрыта

5 декабря 2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.
Ульяновский автозавод продолжает расширять линейку специализированных транспортных средств. На этот раз речь идет о школьном автобусе УАЗ-128801, который построен на базе популярного шасси Профи. Как сообщает телеграм-канал «Автобусы и вообще», модель получила новое Одобрение типа транспортного средства, что открывает ей дорогу на рынок.
Выпуском этих микроавтобусов занимается совместное предприятие УАЗа и ульяновской компании «Автодом». Кузов у новинки каркасно-панельный, что обеспечивает дополнительную прочность и безопасность. Интересно, что автобус предназначен исключительно для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет. Использовать его для коммерческих целей не получится — конструкция и документация это прямо запрещают.
Пассажирский салон может быть выполнен в четырех вариантах компоновки: от 11 до 14 посадочных мест. При этом одно из них всегда отведено взрослому сопровождающему, а еще один сопровождающий размещается в кабине рядом с водителем. Такой подход подчеркивает акцент на безопасности и контроле за детьми во время поездки.
Техническая часть автобуса не допускает компромиссов: привод исключительно полный, а под капотом установлен только двигатель ЗМЗ-409. Это решение объясняется необходимостью уверенно передвигаться по любым дорогам, в том числе по проселочным и загородным маршрутам, где школьные автобусы часто оказываются.
Любопытно, что на том же каркасно-панельном кузове выпускаются и автомобили скорой медицинской помощи. Они унифицированы со школьной версией, что позволяет оптимизировать производство и снизить издержки. Однако для коммерческих перевозок пассажиров такие машины не предназначены — их сфера применения строго определена.
25.11.2025, 09:37
УАЗ Профи получил пожарную версию с цистерной и пеногенератором
На базе популярного грузовика появилась необычная версия. В ней есть кое-что, чего не ждали даже эксперты. Подробности держатся в секрете, но интрига уже витает в воздухе. Не пропустите детали.
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.
-
06.12.2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.
-
06.12.2025, 15:53
Ferrari F12 с невероятно широкими задними арками удивляет даже опытных автолюбителей
Ferrari F12 редко появляется в новостях, но его дизайн не дает забыть о себе. Эта модель сочетает в себе мощь и элегантность, а ее широкие задние арки вызывают восхищение. Почему F12 до сих пор считается одним из самых ярких представителей марки? Узнайте, что делает этот автомобиль по-настоящему особенным.
