Какие изменения получил легендарный внедорожник и почему новая модификация может стать прорывом для спецслужб

УАЗ представил уникальную версию Хантера для особых задач

УАЗ удивил, представив редкую модификацию Хантера, предназначенную для экстремальной эвакуации. Модель получила каркас, тентовый верх и особые доработки. Что изменилось, почему это важно и каковы перспективы - разбираемся подробно.

Российский автопром редко удивляет действительно новыми решениями в сегменте классических внедорожников, но на этот раз УАЗ сделал исключение. Для отечественных автолюбителей новость о появлении специальной версии Хантера - сигнал: завод способен оперативно реагировать на запросы времени и создавать технику, ориентированную на конкретные задачи. В условиях, когда надежность и функциональность становятся ключевыми требованиями, подобные разработки приобретают особую ценность.

Новая версия Хантера создана специально для эвакуационных операций. Внешне автомобиль сразу выделяется отсутствием жесткой крыши - вместо нее установлен прочный трубчатый каркас, который облегчает доступ к салону. Такой подход позволяет быстро погрузить раненых или эвакуируемых, что критично в экстренных ситуациях. Для ускорения процесса задний борт полностью убрали, а тентовый верх теперь закрывает и багажное отделение, обеспечивая защиту от осадков и посторонних взглядов.

Внутри тоже немало изменений. Запасное колесо переместили в салон, чтобы освободить место снаружи и повысить безопасность. Сиденья с правой стороны теперь можно разложить в абсолютно ровную поверхность - это удобно для транспортировки пострадавших или размещения оборудования. Инженеры предусмотрели крепления для установки пулемета и средств радиоэлектронной борьбы, что расширяет спектр применения машины в сложных условиях.

Особое внимание уделено колесам: внедорожные шины с агрессивным рисунком и вставками run-flat позволяют продолжать движение даже после прокола. Это решение часто игнорируют в гражданских версиях, но для спецтехники оно жизненно необходимо. Задний бампер заменили на упрощенный, швеллерного типа - он легче, проще в ремонте и не боится ударов. В стандартную комплектацию включили лебедку, что значительно повышает шансы выбраться из сложных ситуаций без посторонней помощи, выяснил drom.ru.

На фоне этих изменений стандартный гражданский УАЗ Хантер, который сейчас стоит от 1,5 млн рублей, выглядит куда скромнее. Новая модификация - не просто очередная вариация на тему старого внедорожника, а попытка вывести модель на новый уровень практичности и универсальности. В условиях, когда спрос на специализированную технику растет, подобные проекты могут стать определяющими для будущего российского автопрома.

