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17 января 2022, 16:38

УАЗ: приказано жить дальше. Без собственных новинок

В минувшем ноябре, как гром среди бела неба, информационную Сеть прорезали слова гендиректора «УАаЗ» Адиля Ширинова о, якобы, скором закрытии отечественного предприятия. Как водится, потребительское сообщество разделилось на два лагеря.
Фото: УАЗ
УАЗ приказано жить дальше Без собственных новинок
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Фото: УАЗ

Одни восприняли известие с нескрываемой болью – как-никак многолетняя история, тысячи рабочих мест и, вообще, это плохое известие. Другие позлорадствовали, мол, если не можете создать ничего нового и совершенного, туда вам и дорога. Два полярных суждения, и, в определенной степени, две правды. Но не все так просто, как представляется.

Что же тогда заявил топ-менеджер Ульяновского автозавода в интервью изданию «Бизнес Online»? Да все по существу и как на духу. Дескать, ожидать от УАЗа новых продуктов — это утопия. Создавать новый продукт автозавод не в состоянии, поскольку для этого необходимы огромные инвестиции, экспертиза и т.п. 

Резонанс получился сильный, поэтому руководству автогиганта пришлось опровергать народившиеся слухи. И вот уже стали появляться заявления куда более оптимистические. Мол, никто и не думает останавливать конвейер, потому как в стране полным-полно мест, где проехать смогут лишь ульяновские «гряземесители», к тому же выгодно отличающиеся от «иностранцев» ценой. 

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Оно и правда: территория сбыта ульяновской продукции по-прежнему обширная, а это говорит о пока что еще устойчивом рыночном потенциале. Один госзаказ чего стоит – почти треть из собираемых на УАЗе внедорожников продается таким привычным для завода образом. Плюс, простите, какой-никакой экспорт (Чили, Мексика, США). На предприятии говорят, что за последнее время он вырос на 10%. Самая свежая новость из этой области – возобновление поставок в Республику Ангола, которая вновь открыла границы для ульяновского бренда после 18-летнего перерыва в сотрудничестве.

В одиночку непросто

Да, «русского Prado» ждать точно не приходится. Просто заводу в одиночку не потянуть проект, в свое время озвученный владельцем «Соллерса» Вадимом Швецовым. Но такое признание – разве сенсация? У нас много, о чем заявляют, а потому благополучно хоронят – вспомним хотя бы нашумевший в своей проект «Е-мобиль». Мир уже давно стал глобальным, и в одиночку сегодня мало кто может работать и разрабатывать новые модели. Примеров пруд пруди, из тех, что на слуху – сотрудничество «АвтоВАЗа» с Группой Renault/Nissan и «КамАЗа» с Daimler AG.

Ульяновским автостроителям нужен стратегический партнер, и завод его ищет (или уже нашел). Не исключено, что в 2022-м мы наконец узнаем имя компании, которая поможет нашему автостроителю осуществить перезапуск. Эксперты склонны прогнозировать, что это будет партнер не отечественного «посола» - иностранный. Возможно, Isuzu, который производит свои грузовики, что называется, по соседству, на совместном с «Соллерс» предприятии. Увидеть УАЗ и Isuzu в одной упряжке было бы логично, но ни один из представителей двух сторон такой информацией до определенного времени точно не поделится.

Пока же УАЗ прочно занимает нишу относительно недорогих и настоящих внедорожников, и здесь у него, признаться, конкурентов не так много. Минувший год УАЗ завершил с производственным показателем более 41 тыс. машин. Продажи хоть и в «минусе» (-11%), однако свои 32 420 новых внедорожников автопроизводитель сумел продать, войдя в ТОП-15. На 2022 год объемы производства закладываются ничуть не меньшие.

«Буханка», «таблетка» и «головастик»

Модельный ряд неизменен вот уже несколько лет – «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и семейство СГР. За исключением последнего все внедорожники уже предлагаются «за миллион». Хотя и официальный ценник СГР в 962 000 рублей – слова из той же песни. СГР, кто не в курсе, это обычная «Буханка», разве что с другим, непонятным обозначением.

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На ее счет Адель Ширинов также имеет, что сказать, а именно: «Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой».

Прародителем нынешнего семейства СГР является УАЗ-452, выпускавшийся в период с 1965 по 1979 г.г. У автомобиля колесной формулы 4x4 была светотехника старого образца (бесцветные «поворотники», задние фонари круглой формы), штамповка последнего бокового фальшокна заходящей назад к задним дверям, более закругленные задние углы кузова, спецниша для госномера на левой задней двери. Версии «фургон» и «Микроавтобус» в народе называли «буханками», «Скорая помощь» получила название «таблетка», а бортовая модификация УАЗ-452Д вошла в анналы предприятия под именем «головастик».

2-местный 4,5-метровый бортовой вариант СГР присутствует в модельной гамме и сегодня. Он обладает грузоподъемностью 1225 кг, у него, естественно, полный привод, 205-миллиметровый дорожный просвет, а также 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-40911.10 (Евро-5), развивающий всего 112 л.с. (198 Нм при 2500 об/мин). Потребляемый бензин – АИ-92. Коробка – 5-степенчатая механическая. «Раздатка» также механическая (двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей), управление с помощью двух рычагов. Подвески колес – зависимые рессорные спереди и сзади. Объем топливного бака – всего 50 литров, максимум, что выдает внедорожника на ровном асфальте – 115 км/ч. В общем, ничего нового.

Какой вышел «электрик» из «охотника»

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Может ли претендовать на понятие «новый» электрический «УАЗ Хантер», представленный во второй половине прошлого года, большущий вопрос. Превращение «охотника» в «электрика» - заслуга ребят из Чехии. Тамошняя тюнинговая фирма MV Motors, создающая мелкосерийные электромобили на базе чужих автомобилей и работающая параллельно в статусе официального дилера УАЗ, однажды решила, что подобная версия могла бы привлечь покупателей из Евросоюза. Для воплощения своей идеи парни выбран «Хантер», переделали его для работы на чистой тяге и назвали по-своему - Spartan EV.

Стандартный мотор ЗМЗ уступил место электромотору мощностью 120 кВт/163 л.с. Место топливных баков заняли китайские аккумуляторы. В зависимости от емкости заднего аккумулятора заявленный запас хода составляет 250 или 400 км. Рама, мосты, шасси и трансмиссия оказались нетронутыми. Прибавка в массе оказалась на уровне 120 кг. Инженеры УАЗа отметились в проекте преимущественно своими советами и рекомендациями.

То, что увидели представители УАЗа, вдохновило – зародилась идея собирать Spartan EV на своем конвейере, чтобы продавать на родине. Тем более правительство, вроде как, обещало определенные льготы «электрикам». Да и потом иметь в своем модельном ряду электрическую машину, сами знаете, современный тренд. И на фоне автомобилей, устаревших еще несколько лет назад, это был бы маленький прорыв.

На сегодняшний день, по данным 110km.ru, в России существует 2 живых экземпляра электро-«Хантера». В январе или феврале 2022-го завод должен собрать партию из 10 машин, и это можно будет считать чем-то вроде мелкой серии. Представляется, что таких машин нужно будет куда больше – те же ребята из MV Motors утверждают, что у них есть заказы на несколько десятков подобных внедорожников от местных потребителей. В общем, скоро узнаем о судьбе проекта.

Упомянутые модели: УАЗ Hunter (от 669 990 Р), УАЗ Патриот (от 731 500 Р), УАЗ Профи (от 749 000 Р), УАЗ Пикап (от 764 000 Р)
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