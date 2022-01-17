УАЗ: приказано жить дальше. Без собственных новинок
Фото: УАЗ
Одни восприняли известие с нескрываемой болью – как-никак многолетняя история, тысячи рабочих мест и, вообще, это плохое известие. Другие позлорадствовали, мол, если не можете создать ничего нового и совершенного, туда вам и дорога. Два полярных суждения, и, в определенной степени, две правды. Но не все так просто, как представляется.
Что же тогда заявил топ-менеджер Ульяновского автозавода в интервью изданию «Бизнес Online»? Да все по существу и как на духу. Дескать, ожидать от УАЗа новых продуктов — это утопия. Создавать новый продукт автозавод не в состоянии, поскольку для этого необходимы огромные инвестиции, экспертиза и т.п.
Резонанс получился сильный, поэтому руководству автогиганта пришлось опровергать народившиеся слухи. И вот уже стали появляться заявления куда более оптимистические. Мол, никто и не думает останавливать конвейер, потому как в стране полным-полно мест, где проехать смогут лишь ульяновские «гряземесители», к тому же выгодно отличающиеся от «иностранцев» ценой.
В одиночку непросто
Да, «русского Prado» ждать точно не приходится. Просто заводу в одиночку не потянуть проект, в свое время озвученный владельцем «Соллерса» Вадимом Швецовым. Но такое признание – разве сенсация? У нас много, о чем заявляют, а потому благополучно хоронят – вспомним хотя бы нашумевший в своей проект «Е-мобиль». Мир уже давно стал глобальным, и в одиночку сегодня мало кто может работать и разрабатывать новые модели. Примеров пруд пруди, из тех, что на слуху – сотрудничество «АвтоВАЗа» с Группой Renault/Nissan и «КамАЗа» с Daimler AG.
Ульяновским автостроителям нужен стратегический партнер, и завод его ищет (или уже нашел). Не исключено, что в 2022-м мы наконец узнаем имя компании, которая поможет нашему автостроителю осуществить перезапуск. Эксперты склонны прогнозировать, что это будет партнер не отечественного «посола» - иностранный. Возможно, Isuzu, который производит свои грузовики, что называется, по соседству, на совместном с «Соллерс» предприятии. Увидеть УАЗ и Isuzu в одной упряжке было бы логично, но ни один из представителей двух сторон такой информацией до определенного времени точно не поделится.
Пока же УАЗ прочно занимает нишу относительно недорогих и настоящих внедорожников, и здесь у него, признаться, конкурентов не так много. Минувший год УАЗ завершил с производственным показателем более 41 тыс. машин. Продажи хоть и в «минусе» (-11%), однако свои 32 420 новых внедорожников автопроизводитель сумел продать, войдя в ТОП-15. На 2022 год объемы производства закладываются ничуть не меньшие.
«Буханка», «таблетка» и «головастик»
Модельный ряд неизменен вот уже несколько лет – «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и семейство СГР. За исключением последнего все внедорожники уже предлагаются «за миллион». Хотя и официальный ценник СГР в 962 000 рублей – слова из той же песни. СГР, кто не в курсе, это обычная «Буханка», разве что с другим, непонятным обозначением.
Прародителем нынешнего семейства СГР является УАЗ-452, выпускавшийся в период с 1965 по 1979 г.г. У автомобиля колесной формулы 4x4 была светотехника старого образца (бесцветные «поворотники», задние фонари круглой формы), штамповка последнего бокового фальшокна заходящей назад к задним дверям, более закругленные задние углы кузова, спецниша для госномера на левой задней двери. Версии «фургон» и «Микроавтобус» в народе называли «буханками», «Скорая помощь» получила название «таблетка», а бортовая модификация УАЗ-452Д вошла в анналы предприятия под именем «головастик».
2-местный 4,5-метровый бортовой вариант СГР присутствует в модельной гамме и сегодня. Он обладает грузоподъемностью 1225 кг, у него, естественно, полный привод, 205-миллиметровый дорожный просвет, а также 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-40911.10 (Евро-5), развивающий всего 112 л.с. (198 Нм при 2500 об/мин). Потребляемый бензин – АИ-92. Коробка – 5-степенчатая механическая. «Раздатка» также механическая (двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей), управление с помощью двух рычагов. Подвески колес – зависимые рессорные спереди и сзади. Объем топливного бака – всего 50 литров, максимум, что выдает внедорожника на ровном асфальте – 115 км/ч. В общем, ничего нового.
Какой вышел «электрик» из «охотника»
Стандартный мотор ЗМЗ уступил место электромотору мощностью 120 кВт/163 л.с. Место топливных баков заняли китайские аккумуляторы. В зависимости от емкости заднего аккумулятора заявленный запас хода составляет 250 или 400 км. Рама, мосты, шасси и трансмиссия оказались нетронутыми. Прибавка в массе оказалась на уровне 120 кг. Инженеры УАЗа отметились в проекте преимущественно своими советами и рекомендациями.
То, что увидели представители УАЗа, вдохновило – зародилась идея собирать Spartan EV на своем конвейере, чтобы продавать на родине. Тем более правительство, вроде как, обещало определенные льготы «электрикам». Да и потом иметь в своем модельном ряду электрическую машину, сами знаете, современный тренд. И на фоне автомобилей, устаревших еще несколько лет назад, это был бы маленький прорыв.
На сегодняшний день, по данным 110km.ru, в России существует 2 живых экземпляра электро-«Хантера». В январе или феврале 2022-го завод должен собрать партию из 10 машин, и это можно будет считать чем-то вроде мелкой серии. Представляется, что таких машин нужно будет куда больше – те же ребята из MV Motors утверждают, что у них есть заказы на несколько десятков подобных внедорожников от местных потребителей. В общем, скоро узнаем о судьбе проекта.
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