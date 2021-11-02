УАЗ призвал клиентов жаловаться на дилеров, завышающих цены
Фото: УАЗ
Однако, если цифры, указанные на сайте, не сойдутся с заявленными дилером при обсуждении покупки в автосалоне, УАЗ призывает немедленно сообщить об этом по телефону «горячей линии» – «и автомобиль будет вашим по заявленной на онлайн-витрине цене».
Отметим, что в ноябре автомобили УАЗ вновь подорожали. Утилитарный внедорожник УАЗ «Хантер» преодолел психологическую отметку в 1 млн рублей. Теперь за базовый автомобиль, в котором подогрев передних сидений недоступен даже в качестве опции, просят минимум 1 007 000 рублей. Топовая «Экспедиционная» версия обойдет в 1 274 000 рублей. А самый дорогой «Патриот» с АКПП в комплектации «Люкс Премиум» стоит от 1 610 000 рублей.
- 3 545 000 РBMW 5 серия 2017 в Москве
- 650 000 РNissan Sentra 2016 в Москве
- 2 990 000 РMercedes M-класс 2014 в Москве
- 2 490 000 РMercedes V-класс 2014 в Москве
- 5 697 000 РMercedes S-класс AMG 2016 в Москве
- 2 465 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 1 370 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 599 000 РToyota Camry 2004 в Москве
- 825 000 РOpel Astra GTC 2015 в Москве
- 3 150 000 РLexus LX 2016 в Москве
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