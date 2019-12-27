27 декабря 2019, 00:32
УАЗ проектирует кемпер на базе «Буханки»
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Ульяновский автозавод задумался о серийном производстве туристической версии легендарной «Буханки». Дизайнеры создали несколько макетов будущего кемпера, а маркетологи спросили, сколько россияне готовы заплатить за пакет дополнительного оборудования.
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В соцсетях УАЗ опубликовал несколько компьютерных рендеров, на которых изображены кемперы на базе разноцветных фургончиков УАЗ-2206/3303. Покупателям готовы предложить несколько вариантов. Крышу планируют изготовить из углепластика. Она может быть подъемной (средней или низкой) или стационарной, но высокой. В набор дополнительного оборудования войдет еще одно спальное место, окна и москитные сетки для крыши.
Также УАЗ спросил подписчиков, сколько они готовы заплатить за пакет доработок для серийного кемпера на базе «Буханки». Свыше половины читателей (53%) высказались за минимально возможный вариант – не более 100 000 рублей. Каждый четвертый (25%) готов доплатить от 100 до 150 000 рублей. Желающих выложить за туристическую «Буханку» более 200 тысяч рублей набралось лишь 10%. Напомним, сейчас фургон УАЗ «Комби» стоит от 721 900 рублей, а его версия для экстремального бездорожья «Комби Трофи» - от 854 900 рублей.
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12.10.2018, 07:16
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
выглядит как большой каблучок
Ура) Наконец то
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