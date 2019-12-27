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27 декабря 2019, 00:32

УАЗ проектирует кемпер на базе «Буханки»

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Ульяновский автозавод задумался о серийном производстве туристической версии легендарной «Буханки». Дизайнеры создали несколько макетов будущего кемпера, а маркетологи спросили, сколько россияне готовы заплатить за пакет дополнительного оборудования.
УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки

 

УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки

 

УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки

 

УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки

 

УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки

 

УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки

Фото взято из открытых источников

УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки
УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки
УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки
УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки
УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки
УАЗ проектирует кемпер на базе Буханки
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В октябре 2019 года в Утрехте прошла выставка кемперов и автодомов. Официальный дистрибьютор УАЗа в Нидерландах представил свой вариант походной «Буханки» с палаткой на крыше (на последнем фото). Автомобиль вдохновил российских специалистов на создание аналогичной модели.

В соцсетях УАЗ опубликовал несколько компьютерных рендеров, на которых изображены кемперы на базе разноцветных фургончиков УАЗ-2206/3303. Покупателям готовы предложить несколько вариантов. Крышу планируют изготовить из углепластика. Она может быть подъемной (средней или низкой) или стационарной, но высокой. В набор дополнительного оборудования войдет еще одно спальное место, окна и москитные сетки для крыши. 

Также УАЗ спросил подписчиков, сколько они готовы заплатить за пакет доработок для серийного кемпера на базе «Буханки». Свыше половины читателей (53%) высказались за минимально возможный вариант – не более 100 000 рублей. Каждый четвертый (25%) готов доплатить от 100 до 150 000 рублей. Желающих выложить за туристическую «Буханку» более 200 тысяч рублей набралось лишь 10%. Напомним, сейчас фургон УАЗ «Комби» стоит от 721 900 рублей, а его версия для экстремального бездорожья «Комби Трофи» - от 854 900 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
УАЗ готовит преемника «Буханки»
выглядит как большой каблучок
примат
УАЗ готовит «Буханку» в оранжевом настроении
Ура) Наконец то
Константин Волков
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УАЗ проектирует кемпер на базе «Буханки»
{{material_128506}}В октябре 2019 года в Утрехте прошла выставка кемперов и автодомов. Официальный дистрибьютор УАЗа в Нидерландах представил свой вариант походной «Буханки» с палаткой на крыше (на последнем фото). Автомобиль вдохновил российских специалистов на создание аналогичной модели.В соцсетях УАЗ опубликовал несколько компьютерных рендеров, на которых изображены кемперы на базе разноцветных фургончиков УАЗ-2206/3303. Покупателям готовы предложить несколько вариантов. Крышу планируют изготовить из углепластика. Она может быть подъемной (средней или низкой) или стационарной, но высокой. В набор дополнительного оборудования войдет еще одно спальное место, окна и москитные сетки для крыши. Также УАЗ спросил подписчиков, сколько они готовы заплатить за пакет доработок для серийного кемпера на базе «Буханки». Свыше половины читателей (53%) высказались за минимально возможный вариант – не более 100 000 рублей. Каждый четвертый (25%) готов доплатить от 100 до 150 000 рублей. Желающих выложить за туристическую «Буханку» более 200 тысяч рублей набралось лишь 10%. Напомним, сейчас фургон УАЗ «Комби» стоит от 721 900 рублей, а его версия для экстремального бездорожья «Комби Трофи» - от 854 900 рублей.
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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