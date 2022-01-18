УАЗ «Профи» получит новый современный мотор
Фирма «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» с уставным капиталом в 10 000 рублей основана летом 2021 года главой компании TGE Ильей Рашкиным и предпринимателем Игорем Гирдиным. Как выяснила «Газета.Ru», Рашкин отвечает за технологическое развитие продукта, а Гридин – за финансы и привлечение инвестиций. Компания уже подала заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК) по производству электромобилей. Известно, что в 2020 году на выставке вооружений, проходившей в Севастополе, Илья Рашкин показал Владимиру Путину макет беспилотного конвертоплана. Проект до сих пор не реализован.
- 1 150 000 РУАЗ Профи 2020 в Москве
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