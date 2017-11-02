2 ноября 2017, 09:26

УАЗ «Профи» преодолел пустыню и забрался на Эльбрус

Появившийся две недели назад в широкой продаже новый УАЗ «Профи» принял участие в определительных испытаниях перспективных образцов военной автотехники.
^

УАЗ Профи
Выпускается с 2017 г.
Новый от 649 000 до 699 000 Р
Проверка на прочность и выносливость имела место в районах c жарким климатом, в пустыне и горах. Тестовики прокатили по 4800-километровому маршруту, занося в свой географический актив такие точки, как Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элиста и Пятигорск «Десертом» путешествия стало покорение самой высокой вершины России и Европы – Эльбруса.

Опытным образцом оказался серийный «уазовский» грузовичок в обычной комплектации «Стандарт» с полным приводом и загрузкой в 1,5 тонны. В Астраханской области, славящейся  запыленностью местности и высокими температурами, автомобиль преодолел пустыню, пересекая песчаные барханы высотой в несколько десятков метров. На высокогорье, с его минусовыми условиями и разряженностью воздуха, УАЗ «Профи» продемонстрировал неплохие пусковые свойства модернизированного двигателя ZMZ-PRO. Как мы уже сказали, отчасти был покорен Эльбрус - грузовичок самостоятельно заехал на высоту 3198 м без помощи тяжелой техники.     

Водитель-испытатель Алексей Андрюков высоко оценил качества ульяновского новичка: «Все непростые препятствия маршрута автомобиль преодолел без проблем: и сложный грунт, и пески, и глубокие броды в районе Волги. И это несмотря на то, что грузовик специально не готовили для испытаний. А на некоторых песчаных участках по проходимости внедорожник проявил себя даже лучше военной бронированной техники. До Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался играючи – нагрузка не чувствовалась ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней  едет только специальная подготовленная техника. Но УАЗ «Профи» сам достиг высоты 3198 метров. Для штатной комплектации это хороший результат».

Автопутешествия UAZ Profi

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»
Приятно видеть, как профи почти сразу приглянулся бизнесманам и бизнесвуманам. Как я и предполагал, очень многие посмотрят в его сторону, а газелька немного подвинется.
Владимир
Начались продажи новинки от «УАЗ»
Всего за 650 там столько плюшек идет, что газельки подвинутся прямо здесь и сейчас. Уже видел парочку профи, выглядят отлично!!
Андрей
«УАЗ» возобновляет пятидневную рабочую неделю
Вот он и закончится скоро, режим сокращенной рабочей недели. И снова все будет у работников по плану. Ну и какие теперь могут быть сомнения, что у завода все в порядке? Грамотно разрулили, респект!
Вадим Сашин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа УАЗ Профи
Объявления о продаже УАЗ Профи
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
УАЗ «Профи» преодолел пустыню и забрался на Эльбрус
{{model_6349}}Проверка на прочность и выносливость имела место в районах c жарким климатом, в пустыне и горах. Тестовики прокатили по 4800-километровому маршруту, занося в свой географический актив такие точки, как Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элиста и Пятигорск «Десертом» путешествия стало покорение самой высокой вершины России и Европы – Эльбруса.Опытным образцом оказался серийный «уазовский» грузовичок в обычной комплектации «Стандарт» с полным приводом и загрузкой в 1,5 тонны. В Астраханской области, славящейся  запыленностью местности и высокими температурами, автомобиль преодолел пустыню, пересекая песчаные барханы высотой в несколько десятков метров. На высокогорье, с его минусовыми условиями и разряженностью воздуха, УАЗ «Профи» продемонстрировал неплохие пусковые свойства модернизированного двигателя ZMZ-PRO. Как мы уже сказали, отчасти был покорен Эльбрус - грузовичок самостоятельно заехал на высоту 3198 м без помощи тяжелой техники.      Водитель-испытатель Алексей Андрюков высоко оценил качества ульяновского новичка: «Все непростые препятствия маршрута автомобиль преодолел без проблем: и сложный грунт, и пески, и глубокие броды в районе Волги. И это несмотря на то, что грузовик специально не готовили для испытаний. А на некоторых песчаных участках по проходимости внедорожник проявил себя даже лучше военной бронированной техники. До Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался играючи – нагрузка не чувствовалась ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней  едет только специальная подготовленная техника. Но УАЗ «Профи» сам достиг высоты 3198 метров. Для штатной комплектации это хороший результат».
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Пермь Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG