УАЗ «Профи» преодолел пустыню и забрался на Эльбрус
Опытным образцом оказался серийный «уазовский» грузовичок в обычной комплектации «Стандарт» с полным приводом и загрузкой в 1,5 тонны. В Астраханской области, славящейся запыленностью местности и высокими температурами, автомобиль преодолел пустыню, пересекая песчаные барханы высотой в несколько десятков метров. На высокогорье, с его минусовыми условиями и разряженностью воздуха, УАЗ «Профи» продемонстрировал неплохие пусковые свойства модернизированного двигателя ZMZ-PRO. Как мы уже сказали, отчасти был покорен Эльбрус - грузовичок самостоятельно заехал на высоту 3198 м без помощи тяжелой техники.
Водитель-испытатель Алексей Андрюков высоко оценил качества ульяновского новичка: «Все непростые препятствия маршрута автомобиль преодолел без проблем: и сложный грунт, и пески, и глубокие броды в районе Волги. И это несмотря на то, что грузовик специально не готовили для испытаний. А на некоторых песчаных участках по проходимости внедорожник проявил себя даже лучше военной бронированной техники. До Терскола на высоту 2350 метров грузовик забрался играючи – нагрузка не чувствовалась ни на двигатель, ни на подвеску. При подъеме выше дорога совсем разбитая, обычно по ней едет только специальная подготовленная техника. Но УАЗ «Профи» сам достиг высоты 3198 метров. Для штатной комплектации это хороший результат».
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