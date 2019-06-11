11 июня 2019, 11:52
УАЗ «Профи» продают со скидкой до 193 000 рублей
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Ульяновский автозавод объявил о специальных предложениях на покупку грузовичков УАЗ «Профи». Суммарная выгода может превышать 193 тысячи рублей. До конца июня минимальная цена автомобиля с учетом всех скидок составляет 647 910 рублей.
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На дополнительную скидку в размере 10% можно рассчитывать по программе господдержки автокредитования: «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Таким образом, базовый УАЗ «Профи» можно купить за 648 тысяч рублей вместо 820 тысяч. Покупателям предлагают богатый выбор модификаций в зависимости от типа привода, размера кабины и разных вариантов надстроек (промтоварный фургон, изотермический фургон или рефрижератор). Изотермический фургон, который стоит 1 038 900 рублей с учетом скидок обойдется в 844 920 рублей.
В январе 2019 года Ульяновский автозавод представил новую модификацию семейства коммерческих автомобилей «Профи». Легкие грузовички с рефрижераторным кузовом оснастили газобаллонным оборудованием LPG итальянской компании Lovato. При работе на газе (пропан-бутан) стандартный двигатель ЗМЗ ПРО выдаёт 143 лошадиные силы и 227 Нм крутящего момента. Резервуар для газа, рассчитанный на 100 литров, разместили слева под кузовом фургона. Запас хода автомобиля достигает 900 километров. Цены начинаются от 1 181 900 рублей (без учета скидок). Заводская гарантия – 4 года или 200 000 километров.
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