Дизельный УАЗ «Профи» — что скрывает новая версия? — Неожиданный поворот для коммерческого сегмента

УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России

В дилерских центрах появились УАЗ «Профи» с турбодизелем JAC. Новая комплектация удивила даже скептиков. Ожидания от коммерческого автомобиля растут. Почему именно сейчас выбрали дизель? Подробности - в нашем материале.

Российские автосалоны начали предлагать покупателям обновленный УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизелем JAC, развивающим 136 лошадиных сил, и шестиступенчатой механической коробкой передач. Эта новинка сразу привлекла внимание тех, кто ищет рабочий автомобиль с акцентом на экономичность и выносливость. Производство таких машин организовано в Ульяновске, а сам дизельный мотор выпускается на мощностях компании Sollers в Елабуге.

Пока в продаже доступны только удлиненные версии «Профи». Стартовая цена составляет 2,5 миллиона рублей, что для коммерческого сегмента выглядит вполне конкурентоспособно. В стандартное оснащение включены кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового стекла и зеркал, а также блокировка дифференциала. Такой набор опций раньше был редкостью для утилитарных грузовиков, но теперь становится нормой.

Стоит отметить, что дизельный двигатель предлагается исключительно для заднеприводных модификаций. Полноприводные версии по-прежнему комплектуются бензиновым мотором ЗМЗ-409 в различных исполнениях. Это решение выглядит логичным: дизель больше подходит для перевозки грузов по трассе, а бензиновый агрегат - для сложных дорожных условий и бездорожья.

Как сообщает «Российская газета», автомобиль прошел все необходимые сертификационные процедуры и получил одобрение типа транспортного средства. Это открывает дорогу официальным продажам и позволяет дилерам не опасаться юридических сложностей при реализации новых машин.

Появление дизельного «Профи» - событие, которого ждали многие предприниматели и владельцы малого бизнеса. В условиях, когда топливо дорожает, а требования к экономичности ужесточаются, дизельный мотор становится настоящим спасением для тех, кто ежедневно эксплуатирует коммерческий транспорт. К тому же, турбодизель JAC уже зарекомендовал себя на других моделях, и теперь его надежность предстоит проверить в российских реалиях.

Интересно, что УАЗ не стал дожидаться массового спроса, а сразу предложил покупателям современный дизель. Это может стать началом новой эры для отечественных коммерческих автомобилей, где экономия топлива и комфорт водителя выходят на первый план. Впрочем, время покажет, насколько удачным окажется этот шаг.