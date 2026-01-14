Дизельный УАЗ «Профи» — что скрывает новая версия? — Неожиданный поворот для коммерческого сегмента

14 января 2026, 07:52
УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России
УАЗ «Профи» с новым дизелем JAC и механикой поступил в продажу у дилеров России
В дилерских центрах появились УАЗ «Профи» с турбодизелем JAC. Новая комплектация удивила даже скептиков. Ожидания от коммерческого автомобиля растут. Почему именно сейчас выбрали дизель? Подробности - в нашем материале.
Российские автосалоны начали предлагать покупателям обновленный УАЗ «Профи» с двухлитровым турбодизелем JAC, развивающим 136 лошадиных сил, и шестиступенчатой механической коробкой передач. Эта новинка сразу привлекла внимание тех, кто ищет рабочий автомобиль с акцентом на экономичность и выносливость. Производство таких машин организовано в Ульяновске, а сам дизельный мотор выпускается на мощностях компании Sollers в Елабуге.
Пока в продаже доступны только удлиненные версии «Профи». Стартовая цена составляет 2,5 миллиона рублей, что для коммерческого сегмента выглядит вполне конкурентоспособно. В стандартное оснащение включены кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового стекла и зеркал, а также блокировка дифференциала. Такой набор опций раньше был редкостью для утилитарных грузовиков, но теперь становится нормой.
Стоит отметить, что дизельный двигатель предлагается исключительно для заднеприводных модификаций. Полноприводные версии по-прежнему комплектуются бензиновым мотором ЗМЗ-409 в различных исполнениях. Это решение выглядит логичным: дизель больше подходит для перевозки грузов по трассе, а бензиновый агрегат - для сложных дорожных условий и бездорожья.
Как сообщает «Российская газета», автомобиль прошел все необходимые сертификационные процедуры и получил одобрение типа транспортного средства. Это открывает дорогу официальным продажам и позволяет дилерам не опасаться юридических сложностей при реализации новых машин.
Появление дизельного «Профи» - событие, которого ждали многие предприниматели и владельцы малого бизнеса. В условиях, когда топливо дорожает, а требования к экономичности ужесточаются, дизельный мотор становится настоящим спасением для тех, кто ежедневно эксплуатирует коммерческий транспорт. К тому же, турбодизель JAC уже зарекомендовал себя на других моделях, и теперь его надежность предстоит проверить в российских реалиях.
Интересно, что УАЗ не стал дожидаться массового спроса, а сразу предложил покупателям современный дизель. Это может стать началом новой эры для отечественных коммерческих автомобилей, где экономия топлива и комфорт водителя выходят на первый план. Впрочем, время покажет, насколько удачным окажется этот шаг.
Похожие материалы UAZ
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 09:37
УАЗ Профи получил пожарную версию с цистерной и пеногенератором
На базе популярного грузовика появилась необычная версия. В ней есть кое-что, чего не ждали даже эксперты. Подробности держатся в секрете, но интрига уже витает в воздухе. Не пропустите детали.Читать далее
-
15.04.2025, 22:43
УАЗ сертифицировал дизельный «Профи»
Ульяновский автомобильный завод успешно завершил сертификацию коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» с дизельным двигателем. Полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет продавать новинку на российском рынке.Читать далее
-
28.11.2024, 14:42
Внедорожники УАЗ начнут лучше красить. Спасибо надо сказать пикапам Sollers
На Ульяновском автозаводе началась модернизация окрасочного комплекса. Скоро автомобили будут красить принципиально новым методом: не устаревшим аэростатическим, а современным электростатическим.Читать далее
-
07.09.2024, 23:40
УАЗ анонсировал три долгожданные новинки
Ульяновский автозавод рассказал о трех новинках, которые планирует представить в обозримом будущем. Первые две появятся в следующем году. Дату премьеры еще одной пока уточняют.Читать далее
-
03.09.2024, 10:29
УАЗ модернизировал «Профи». Что изменилось?
Ульяновский автозавод в сентябре приступил к сборке обновленных грузовичков «Профи». В ближайшее время новинка появится у дилеров. Узнать ее можно по новой оптике.Читать далее
-
16.05.2024, 12:22
По улицам Петербурга проедет прозрачный грузовик
В Санкт-Петербурге в рамках Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest представят уникальный грузовик и арт-объект. По улицам города проедет электрический фургон EVM PRO, построенный на базе УАЗ «Профи» со световой инсталляцией в прозрачном кузове.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
17.01.2022, 16:38
УАЗ: приказано жить дальше. Без собственных новинок
В минувшем ноябре, как гром среди бела неба, информационную Сеть прорезали слова гендиректора «УАаЗ» Адиля Ширинова о, якобы, скором закрытии отечественного предприятия. Как водится, потребительское сообщество разделилось на два лагеря. Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
25.11.2025, 09:37
УАЗ Профи получил пожарную версию с цистерной и пеногенератором
На базе популярного грузовика появилась необычная версия. В ней есть кое-что, чего не ждали даже эксперты. Подробности держатся в секрете, но интрига уже витает в воздухе. Не пропустите детали.Читать далее
-
15.04.2025, 22:43
УАЗ сертифицировал дизельный «Профи»
Ульяновский автомобильный завод успешно завершил сертификацию коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» с дизельным двигателем. Полученное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет продавать новинку на российском рынке.Читать далее
-
28.11.2024, 14:42
Внедорожники УАЗ начнут лучше красить. Спасибо надо сказать пикапам Sollers
На Ульяновском автозаводе началась модернизация окрасочного комплекса. Скоро автомобили будут красить принципиально новым методом: не устаревшим аэростатическим, а современным электростатическим.Читать далее
-
07.09.2024, 23:40
УАЗ анонсировал три долгожданные новинки
Ульяновский автозавод рассказал о трех новинках, которые планирует представить в обозримом будущем. Первые две появятся в следующем году. Дату премьеры еще одной пока уточняют.Читать далее
-
03.09.2024, 10:29
УАЗ модернизировал «Профи». Что изменилось?
Ульяновский автозавод в сентябре приступил к сборке обновленных грузовичков «Профи». В ближайшее время новинка появится у дилеров. Узнать ее можно по новой оптике.Читать далее
-
16.05.2024, 12:22
По улицам Петербурга проедет прозрачный грузовик
В Санкт-Петербурге в рамках Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest представят уникальный грузовик и арт-объект. По улицам города проедет электрический фургон EVM PRO, построенный на базе УАЗ «Профи» со световой инсталляцией в прозрачном кузове.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
-
17.01.2022, 16:38
УАЗ: приказано жить дальше. Без собственных новинок
В минувшем ноябре, как гром среди бела неба, информационную Сеть прорезали слова гендиректора «УАаЗ» Адиля Ширинова о, якобы, скором закрытии отечественного предприятия. Как водится, потребительское сообщество разделилось на два лагеря. Читать далее