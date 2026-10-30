Почему кемпер на УАЗ «Профи» — это больше, чем просто дом на колесах: как он устроен и какие возможности дает

30 октября 2026, 20:02
Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»
Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»
На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.
На фоне роста интереса к автотуризму и импортозамещения в сфере транспортных средств российские мастерские все чаще предлагают собственные решения для путешествий. Одним из примеров такого подхода стал проект дома на колесах, построенный на базе отечественного полноприводного шасси. Он сочетает доступную цену, ремонтопригодность и уровень оснащения, сопоставимый с более дорогими серийными автодомами.
В основе проекта — бензиновый двигатель объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с. в паре с механической коробкой передач. Такой же силовой агрегат устанавливается на полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года. Штатную грузовую платформу заменили жилым модулем размером 4060 × 2000 × 2000 мм. Внутри оборудовали пять спальных мест, еще два места предусмотрены в кабине. Таким образом, итоговая машина рассчитана на поездку семи человек.
Бытовая часть включает санузел с душевой кабиной. Кухню оснастили газовой плитой и микроволновой печью. В жилом отсеке есть холодильник и водонагреватель. Для отдыха предусмотрены телевизор, обогреватель и кондиционер «Комфорт».
Для автономных поездок установлен бак на 120 литров чистой воды и выделена емкость на 95 литров сточной. По оснащению этот проект рассматривается как альтернатива более дорогим серийным автодомам, хотя и построенным на отечественном коммерческом шасси.
Конструкция предполагает компоновку, аналогичную жилым модулям, с подключаемым полным приводом. Механическая трансмиссия также входит в комплектацию. Высокий дорожный просвет и привод должны помогать на грунтовых дорогах и бездорожье средней степени тяжести. Однако крупный модуль увеличивает парусность и массу, поэтому к управляемости придется привыкнуть.
Пять спальных мест в жилой зоне позволяют использовать автодом для большой семьи или компании. Готовый проект оценен в 2 699 000 рублей, что заметно ниже стоимости большинства импортных аналогов. Ремонтопригодность базового шасси и доступность запчастей могут стать дополнительным аргументом для российских покупателей.
Интерес к развитию автотуризма подталкивает частные мастерские использовать отечественные подходы. Таким образом, они рассчитывают снизить стоимость кемперов и соблюсти строгие требования к импортным комплектующим.
Похожие материалы UAZ
-
31.10.2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.Читать далее
-
30.10.2026, 21:09
В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.Читать далее
-
30.10.2026, 20:10
Одноместные купе РЖД: как устроены и какие преимущества дают
В некоторых поездах РЖД пассажир может ехать в отдельном небольшом купе с закрывающейся дверью. Такой формат удобен для сна и работы, но перед покупкой стоит проверить схему вагона, комфорт зависит и от кондиционера с розетками.Читать далее
-
30.10.2026, 19:17
Почему КАМАЗ выигрывает у MAN там, где нет сервиса
MAN TGS комфортнее и технологичнее, но на карьере простой из-за сложной диагностики и ожидания детали обходится дорого. На хороших дорогах КАМАЗ-65201 уступает, зато вдали от крупных сервисных центров его проще ремонтировать.Читать далее
-
30.10.2026, 18:20
Coachmen RV представила электрический автодом RVEX на базе BrightDrop 600
Coachmen RV оценила электрический автодом RVEX в 150 000 долларов. Заявленный запас хода достигает 435 км, а быстрая зарядка примерно за час способна добавить до 258 км. Разбираемся, что предлагает кемпер на платформе BrightDrop 600 для автономных поездок.Читать далее
-
30.10.2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.Читать далее
-
30.10.2026, 12:25
Зачем новому заправщику КАМАЗ «Компас 12» волнорезы внутри цистерны
ЧМЗ представил машину для доставки и выдачи топлива прямо на рабочих площадках. Цистерна вмещает 7,5 м³, а узел раздачи оборудован счетчиком и пятиметровым рукавом. В оснащение также включены средства для перевозки опасных грузов класса 3.Читать далее
-
30.10.2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.Читать далее
-
30.10.2026, 07:03
Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели
На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита. Читать далее
-
30.10.2026, 05:57
УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью
УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
31.10.2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.Читать далее
-
30.10.2026, 21:09
В РЖД запустили одноместные купе класса 1Б в поездах между Москвой и Петербургом
В поезде № 3/4 «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом можно ехать одному в купе класса 1Б. В билет включен горячий завтрак. Цена зависит от даты и спроса, влияет и время покупки.Читать далее
-
30.10.2026, 20:10
Одноместные купе РЖД: как устроены и какие преимущества дают
В некоторых поездах РЖД пассажир может ехать в отдельном небольшом купе с закрывающейся дверью. Такой формат удобен для сна и работы, но перед покупкой стоит проверить схему вагона, комфорт зависит и от кондиционера с розетками.Читать далее
-
30.10.2026, 19:17
Почему КАМАЗ выигрывает у MAN там, где нет сервиса
MAN TGS комфортнее и технологичнее, но на карьере простой из-за сложной диагностики и ожидания детали обходится дорого. На хороших дорогах КАМАЗ-65201 уступает, зато вдали от крупных сервисных центров его проще ремонтировать.Читать далее
-
30.10.2026, 18:20
Coachmen RV представила электрический автодом RVEX на базе BrightDrop 600
Coachmen RV оценила электрический автодом RVEX в 150 000 долларов. Заявленный запас хода достигает 435 км, а быстрая зарядка примерно за час способна добавить до 258 км. Разбираемся, что предлагает кемпер на платформе BrightDrop 600 для автономных поездок.Читать далее
-
30.10.2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.Читать далее
-
30.10.2026, 12:25
Зачем новому заправщику КАМАЗ «Компас 12» волнорезы внутри цистерны
ЧМЗ представил машину для доставки и выдачи топлива прямо на рабочих площадках. Цистерна вмещает 7,5 м³, а узел раздачи оборудован счетчиком и пятиметровым рукавом. В оснащение также включены средства для перевозки опасных грузов класса 3.Читать далее
-
30.10.2026, 11:09
Почему в Пулково отменили и задержали десятки рейсов, включая вылеты в Турцию?
В расписании петербургской воздушной гавани произошли заметные изменения. Они затронули утренние и вечерние направления. Часть рейсов перенесли на более позднее время, пассажирам необходимо учитывать и отмены.Читать далее
-
30.10.2026, 07:03
Что скрывает дом на колесах от УАЗа: четыре спальных места и солнечные панели
На фоне бума автодомов УАЗ выпустил полноценный жилой модуль на базе Патриот с полным приводом. Габариты — 5400×2100×3100 мм, внутри четыре спальных места, санузел с душем, холодильник на 95 л и индукционная плита. Читать далее
-
30.10.2026, 05:57
УАЗ превратил грузовик «Профи» в дом на колесах с душем и подъемной кроватью
УАЗ представил заводской автодом на шасси «Профи» с санузлом, оборудованным душем. В жилом модуле предусмотрена кухня; спальные места организованы за счет дивана-трансформера и подъемной кровати. Полный привод по прежнему доступен.Читать далее