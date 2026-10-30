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Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 20:02

Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»

Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»

Почему кемпер на УАЗ «Профи» — это больше, чем просто дом на колесах: как он устроен и какие возможности дает

Вместо дорогого импортного автодома: в России собрали кемпер на базе УАЗ «Профи»

На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.

На полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года построили автодом с пятью спальными местами и двумя креслами в кабине. В жилом модуле есть душ и кухня, а проект оценен в 2 699 000 рублей.

На фоне роста интереса к автотуризму и импортозамещения в сфере транспортных средств российские мастерские все чаще предлагают собственные решения для путешествий. Одним из примеров такого подхода стал проект дома на колесах, построенный на базе отечественного полноприводного шасси. Он сочетает доступную цену, ремонтопригодность и уровень оснащения, сопоставимый с более дорогими серийными автодомами.

В основе проекта — бензиновый двигатель объемом 2,7 литра мощностью 150 л. с. в паре с механической коробкой передач. Такой же силовой агрегат устанавливается на полноприводном УАЗ «Профи» 2018 года. Штатную грузовую платформу заменили жилым модулем размером 4060 × 2000 × 2000 мм. Внутри оборудовали пять спальных мест, еще два места предусмотрены в кабине. Таким образом, итоговая машина рассчитана на поездку семи человек.

Бытовая часть включает санузел с душевой кабиной. Кухню оснастили газовой плитой и микроволновой печью. В жилом отсеке есть холодильник и водонагреватель. Для отдыха предусмотрены телевизор, обогреватель и кондиционер «Комфорт».

Для автономных поездок установлен бак на 120 литров чистой воды и выделена емкость на 95 литров сточной. По оснащению этот проект рассматривается как альтернатива более дорогим серийным автодомам, хотя и построенным на отечественном коммерческом шасси.

Конструкция предполагает компоновку, аналогичную жилым модулям, с подключаемым полным приводом. Механическая трансмиссия также входит в комплектацию. Высокий дорожный просвет и привод должны помогать на грунтовых дорогах и бездорожье средней степени тяжести. Однако крупный модуль увеличивает парусность и массу, поэтому к управляемости придется привыкнуть.

Пять спальных мест в жилой зоне позволяют использовать автодом для большой семьи или компании. Готовый проект оценен в 2 699 000 рублей, что заметно ниже стоимости большинства импортных аналогов. Ремонтопригодность базового шасси и доступность запчастей могут стать дополнительным аргументом для российских покупателей.

Интерес к развитию автотуризма подталкивает частные мастерские использовать отечественные подходы. Таким образом, они рассчитывают снизить стоимость кемперов и соблюсти строгие требования к импортным комплектующим. 

Упомянутые марки: УАЗ
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