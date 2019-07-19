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19 июля 2019, 13:03

УАЗ «Профи» станет на метр длиннее

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Семейство коммерческих автомобилей УАЗ «Профи» пополнится новой версией с удлиненной колесной базой. Как следствие, вырастет и длина кузова, что позволит владельцам перевозить еще больше груза.
УАЗ Профи станет на метр длиннее
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В настоящее время УАЗ «Профи» доступен с грузовыми платформами двух типов – стандартной (длина 3 089 мм, ширина 1 870 мм) и широкой (длина 3 089 мм, ширина 2 060 мм). Ожидается, что длину колесной базы могут увеличить дополнительно на 650 мм, что позволит добавить еще целый метр к длине кузова. Официально УАЗ эту информацию пока не подтверждает, хотя еще в мае удлиненный УАЗ «Профи» сфотографировали на стоянке одного из дилерских центров.
 
Увеличение длины добавит к снаряженной массе еще порядка 300 килограммов, но УАЗ «Профи» по-прежнему будет относиться к легковой категории «В» с максимальной допустимой массой 3,5 тонны. Легкие грузовички у нас пока не взвешивают, поэтому можно предположить, что нагружать их будут «по полной». Предусмотрев такой вариант, инженеры Ульяновского автозавода усилили раму длинными накладками сверху и снизу.

В декабре 2018 года начались продажи обновленного УАЗ «Профи». У автомобилей увеличили толщину задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также улучшили шумоизоляцию. Список доступных опций пополнился круиз-контролем и спойлером. За доплату автомобиль можно дооснастить полным приводом и блокировкой заднего дифференциала, установить газобаллонное оборудование. Мотор остался прежний – 2,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. (235 Нм).


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УАЗ «Профи» станет на метр длиннее
{{material_122211}}В настоящее время УАЗ «Профи» доступен с грузовыми платформами двух типов – стандартной (длина 3 089 мм, ширина 1 870 мм) и широкой (длина 3 089 мм, ширина 2 060 мм). Ожидается, что длину колесной базы могут увеличить дополнительно на 650 мм, что позволит добавить еще целый метр к длине кузова. Официально УАЗ эту информацию пока не подтверждает, хотя еще в мае удлиненный УАЗ «Профи» сфотографировали на стоянке одного из дилерских центров. Увеличение длины добавит к снаряженной массе еще порядка 300 килограммов, но УАЗ «Профи» по-прежнему будет относиться к легковой категории «В» с максимальной допустимой массой 3,5 тонны. Легкие грузовички у нас пока не взвешивают, поэтому можно предположить, что нагружать их будут «по полной». Предусмотрев такой вариант, инженеры Ульяновского автозавода усилили раму длинными накладками сверху и снизу.В декабре 2018 года начались продажи обновленного УАЗ «Профи». У автомобилей увеличили толщину задних рессор и заднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также улучшили шумоизоляцию. Список доступных опций пополнился круиз-контролем и спойлером. За доплату автомобиль можно дооснастить полным приводом и блокировкой заднего дифференциала, установить газобаллонное оборудование. Мотор остался прежний – 2,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. (235 Нм).
2019-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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