Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 18:39

Что изменилось в интерьере автодома на базе УАЗ Профи и почему он может стать хитом среди путешественников

УАЗ расширяет линейку и предлагает автодом на базе Профи с продуманным интерьером: компактная кухня, двухуровневая спальная зона и универсальная обеденная группа. Такой подход может изменить представление о путешествиях на российских дорогах.

Автодом на базе УАЗ Профи - не просто очередная модификация коммерческого автомобиля, а попытка переосмыслить собственное жилье для российских условий. В условиях, когда спрос на самостоятельные путешествия и автономность растет, появление таких решений выглядит особенно актуальным. Ульяновский автозавод продемонстрировал практичность и универсальность, что сразу привлекло внимание автолюбителей и профессиональных пассажиров.

Внутреннее пространство автодома организовано с учетом функциональности. Центральное место занимает компактная кухня, расположенная вдоль одной из стен. Здесь есть все необходимое для приготовления еды: плита, рабочая поверхность, а также продуманные системы хранения посуды и продуктов. Такой подход позволяет не только экономить место, но и поддерживать порядок даже в условиях ограниченного пространства.

Фото: Пресс-служба УАЗа

Особое внимание уделено спальне. Она выполнена в двухъярусном формате: верхний ярус - стационарная кровать, нижний - трансформируемая зона, которая днем ​​служит столовой с откидным столом, а ночью превращается во второе спальное место. Сиденья легко раскладывается, образуя ровную поверхность для сна. Это решение позволяет эффективно использовать каждый сантиметр салона, не жертвуя комфортом.

В отделке применяются долговечные и практичные материалы, рассчитанные на длительное использование в самых разных климатических условиях. Внутреннее освещение продумано так, чтобы создать уютную атмосферу в любое время суток. Все элементы интерьера выполнены с учетом российских реалий - от мороза до пыли и грязи на проселочных дорогах.

Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен проверенный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передачи. Для покупателей доступна версия как с задним, так и с полным приводом, что расширяет возможности эксплуатации автодома в самых труднодоступных местах.

Автодом на базе УАЗ Профи позиционируется как универсальное транспортное средство для путешествий, работы и отдыха. Он может стать надежным спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов отказаться от привычного уровня комфорта даже вдали от цивилизации. Подобный подход может задать новую тенденцию на рынке отечественных автодомов и привлечь внимание не только поклонников марки, но и выйти за пределы.

Упомянутые марки: УАЗ
