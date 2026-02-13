Что изменилось в интерьере автодома на базе УАЗ Профи и почему он может стать хитом среди путешественников

13 февраля 2026, 18:39
УАЗ Профи в новом формате: автодом с кухней и двухъярусными спальными местами
УАЗ Профи в новом формате: автодом с кухней и двухъярусными спальными местами
УАЗ расширяет линейку и предлагает автодом на базе Профи с продуманным интерьером: компактная кухня, двухуровневая спальная зона и универсальная обеденная группа. Такой подход может изменить представление о путешествиях на российских дорогах.
Автодом на базе УАЗ Профи - не просто очередная модификация коммерческого автомобиля, а попытка переосмыслить собственное жилье для российских условий. В условиях, когда спрос на самостоятельные путешествия и автономность растет, появление таких решений выглядит особенно актуальным. Ульяновский автозавод продемонстрировал практичность и универсальность, что сразу привлекло внимание автолюбителей и профессиональных пассажиров.
Внутреннее пространство автодома организовано с учетом функциональности. Центральное место занимает компактная кухня, расположенная вдоль одной из стен. Здесь есть все необходимое для приготовления еды: плита, рабочая поверхность, а также продуманные системы хранения посуды и продуктов. Такой подход позволяет не только экономить место, но и поддерживать порядок даже в условиях ограниченного пространства.
Особое внимание уделено спальне. Она выполнена в двухъярусном формате: верхний ярус - стационарная кровать, нижний - трансформируемая зона, которая днем служит столовой с откидным столом, а ночью превращается во второе спальное место. Сиденья легко раскладывается, образуя ровную поверхность для сна. Это решение позволяет эффективно использовать каждый сантиметр салона, не жертвуя комфортом.
В отделке применяются долговечные и практичные материалы, рассчитанные на длительное использование в самых разных климатических условиях. Внутреннее освещение продумано так, чтобы создать уютную атмосферу в любое время суток. Все элементы интерьера выполнены с учетом российских реалий - от мороза до пыли и грязи на проселочных дорогах.
Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен проверенный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передачи. Для покупателей доступна версия как с задним, так и с полным приводом, что расширяет возможности эксплуатации автодома в самых труднодоступных местах.
Автодом на базе УАЗ Профи позиционируется как универсальное транспортное средство для путешествий, работы и отдыха. Он может стать надежным спутником для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов отказаться от привычного уровня комфорта даже вдали от цивилизации. Подобный подход может задать новую тенденцию на рынке отечественных автодомов и привлечь внимание не только поклонников марки, но и выйти за пределы.
Похожие материалы UAZ
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:07
Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом
Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 18:57
Канадский eVTOL Cavorite X7 выходит на производство с уникальными трансформируемыми крыльями
Канадский Cavorite X7 - не просто очередной концепт, а реальный eVTOL с семиместной компоновкой и необычными крыльями, скрывающими 12 мощных вентиляторов. Проект уже переходит к этапу производства, что может повлиять на будущее городской авиации.Читать далее
-
14.02.2026, 08:17
МАЗ против гигантов: Почему белорусские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологическое отставание, ценовое давление и слабый маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке грузовиков. Почему это важно для отрасли и какие риски ждут МАЗ - в материале.Читать далее
-
14.02.2026, 07:16
Полный привод и роскошь: новый кемпер для семьи с уникальными решениями
Современные автодома становятся все более востребованными среди семей, которые ценят комфорт и автономность в путешествиях. Новый кемпер на базе полноприводного шасси выделяется не только техническими возможностями, но и продуманным интерьером. В чем его главные преимущества и почему он может изменить представление о семейных поездках - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 06:07
Kabe Royal 560 XL: шведский прицеп для сурового климата России с премиальным оснащением
Kabe Royal 560 XL - это не просто прицеп, а полноценный дом на колесах, созданный для российских условий. Шведская сборка, продуманная теплоизоляция и богатая комплектация делают его заметным игроком на рынке автодомов. В чем его главные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 08:26
ГАЗ-51: советский грузовик, изменивший автопром и экспортировавшийся по всему миру
ГАЗ-51 стал символом целой эпохи и задал стандарты для грузовых автомобилей в СССР. Его история - это не только про технику, но и про влияние зарубежных идей, массовое производство и уникальные решения, актуальные и сегодня.Читать далее
-
15.02.2026, 08:17
МАЗ 5440: как белорусский тягач стал ответом времени, пройдя путь от кабин MAN до китайских моторов
МАЗ 5440 уверенно занимает позиции на рынке грузовых перевозок благодаря сочетанию надежности, экономичности и соответствию строгим стандартам. Разбираемся, какие особенности делают этот тягач востребованным для международных маршрутов.Читать далее
-
15.02.2026, 07:16
MAN TGL 8x8: автодом нового поколения с сауной, гаражом и премиальным интерьером
Премиальный автодом на базе MAN TGL 8x8 удивляет не только внедорожными возможностями, но и уровнем комфорта. Внутри - сауна, гараж, четыре спальных места и продуманная мультимедиа. Почему этот проект стал новым ориентиром для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
15.02.2026, 06:07
Редкий автобус GMC с историей: попытка переделки в дом на колесах обернулась провалом
Классические школьные автобусы GMC способны проехать до миллиона километров, но их списывают задолго до этого. Почему такие машины редко становятся успешными автодомами и что мешает реализовать их потенциал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 18:57
Канадский eVTOL Cavorite X7 выходит на производство с уникальными трансформируемыми крыльями
Канадский Cavorite X7 - не просто очередной концепт, а реальный eVTOL с семиместной компоновкой и необычными крыльями, скрывающими 12 мощных вентиляторов. Проект уже переходит к этапу производства, что может повлиять на будущее городской авиации.Читать далее
-
14.02.2026, 08:17
МАЗ против гигантов: Почему белорусские грузовики проигрывают китайским и европейским брендам
Минский автозавод оказался в сложной ситуации: технологическое отставание, ценовое давление и слабый маркетинг мешают ему удерживать долю на рынке грузовиков. Почему это важно для отрасли и какие риски ждут МАЗ - в материале.Читать далее
-
14.02.2026, 07:16
Полный привод и роскошь: новый кемпер для семьи с уникальными решениями
Современные автодома становятся все более востребованными среди семей, которые ценят комфорт и автономность в путешествиях. Новый кемпер на базе полноприводного шасси выделяется не только техническими возможностями, но и продуманным интерьером. В чем его главные преимущества и почему он может изменить представление о семейных поездках - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.02.2026, 06:07
Kabe Royal 560 XL: шведский прицеп для сурового климата России с премиальным оснащением
Kabe Royal 560 XL - это не просто прицеп, а полноценный дом на колесах, созданный для российских условий. Шведская сборка, продуманная теплоизоляция и богатая комплектация делают его заметным игроком на рынке автодомов. В чем его главные преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее