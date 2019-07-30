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30 июля 2019, 00:01

УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП

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Ульяновский автозавод подробно рассказал о новой версии внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач французской компании Punch. Одновременно стартовал «народный» тест-драйв новинки. Серийное производство начнется ближе к сентябрю.
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
УАЗ раскрыл все подробности о Патриоте с АКПП
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Ульяновский автозавод завершает дорожные тесты новой версии внедорожника «Патриот», оснащенной автоматической ...
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УАЗ «Патриот» оснастят классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. Агрегат имеет внушительный запас прочности и может выдерживать мощность до 320 л.с. и до 500 Нм крутящего момента. Но параметры двигателя ZMZ Pro, с которым предстоит работать коробке Punch на «Патриоте», существенно скромнее – 150 сил и 235 Нм момента. Получается двукратный запас.

Кстати, вопроса о локализации производства АКПП пока не стоит. «Патриоты» с автоматической трансмиссией будут оснащаться слегка модифицированным мотором ZMZ Pro. На Заволжском моторном заводе планируют поставлять ежегодно по 10 тысяч таких двигателей. Этих объемов для локализации «коробок» явно недостаточно.

На УАЗ поспешили развеять опасения тех, кто утверждал, что расход топлива внедорожника с «автоматом» будет большим. По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКПП потребляет на 2 литра меньше топлива, чем версия с «механикой». Проверить это на практике можно, приняв участие в масштабном тест-драйве, стартовавшем вчера. Сегодня, 30 июля – первая остановка в Казани. Далее внедорожник ждут еще 6 городов и более 10 000 километров в течение двух недель. Серийная сборка УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач начнется вскоре после окончания автопробега. По предварительной информации, такой внедорожник будет стоить от 1 035 000 до 1 300 000 рублей. 

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Форум УАЗ 3163 Патриот
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заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
«Глас народа»: зачем «Патриоту» автоматическая коробка?
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП
{{material_126987}}УАЗ «Патриот» оснастят классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. На ульяновский конвейер ее будут поставлять напрямую с завода во Франции. Агрегат имеет внушительный запас прочности и может выдерживать мощность до 320 л.с. и до 500 Нм крутящего момента. Но параметры двигателя ZMZ Pro, с которым предстоит работать коробке Punch на «Патриоте», существенно скромнее – 150 сил и 235 Нм момента. Получается двукратный запас.Кстати, вопроса о локализации производства АКПП пока не стоит. «Патриоты» с автоматической трансмиссией будут оснащаться слегка модифицированным мотором ZMZ Pro. На Заволжском моторном заводе планируют поставлять ежегодно по 10 тысяч таких двигателей. Этих объемов для локализации «коробок» явно недостаточно.На УАЗ поспешили развеять опасения тех, кто утверждал, что расход топлива внедорожника с «автоматом» будет большим. По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКПП потребляет на 2 литра меньше топлива, чем версия с «механикой». Проверить это на практике можно, приняв участие в масштабном тест-драйве, стартовавшем вчера. Сегодня, 30 июля – первая остановка в Казани. Далее внедорожник ждут еще 6 городов и более 10 000 километров в течение двух недель. Серийная сборка УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач начнется вскоре после окончания автопробега. По предварительной информации, такой внедорожник будет стоить от 1 035 000 до 1 300 000 рублей. 
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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