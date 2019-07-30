30 июля 2019, 00:01
УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП
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Ульяновский автозавод подробно рассказал о новой версии внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач французской компании Punch. Одновременно стартовал «народный» тест-драйв новинки. Серийное производство начнется ближе к сентябрю.
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Кстати, вопроса о локализации производства АКПП пока не стоит. «Патриоты» с автоматической трансмиссией будут оснащаться слегка модифицированным мотором ZMZ Pro. На Заволжском моторном заводе планируют поставлять ежегодно по 10 тысяч таких двигателей. Этих объемов для локализации «коробок» явно недостаточно.
На УАЗ поспешили развеять опасения тех, кто утверждал, что расход топлива внедорожника с «автоматом» будет большим. По данным автопроизводителя, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «Патриот» с АКПП потребляет на 2 литра меньше топлива, чем версия с «механикой». Проверить это на практике можно, приняв участие в масштабном тест-драйве, стартовавшем вчера. Сегодня, 30 июля – первая остановка в Казани. Далее внедорожник ждут еще 6 городов и более 10 000 километров в течение двух недель. Серийная сборка УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач начнется вскоре после окончания автопробега. По предварительной информации, такой внедорожник будет стоить от 1 035 000 до 1 300 000 рублей.
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