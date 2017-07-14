«УАЗ» распространил первые подробности о модели «Профи»
На текущий момент новый коммерческий автомобиль успешно прошел все необходимые сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства. «Профи» имеет грузоподъемность 1,5 тонны. На старте продаж потребителям будет предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ, грузоподъемность которых составит до 5 европаллет.
Автомобиль оборудован бензиновым двигателем, развивающим мощность до 160 л.с. Отечественный производитель адаптировал машину к суровым дорожным и климатическим условиям эксплуатации. При этом новый коммерческий автомобиль отличается достаточно комфортным салоном, имеет качественную шумоизоляцию в кабине. Защиту водителя и пассажиров обеспечивают системы пассивной и активной безопасности, а также капотная компоновка.
«Профи» уже в базовом варианте исполнения будет оснащен системой ABS и EBD, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. В комплектации «Комфорт» машина получит кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.
За доплату предложат блокировку заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), систему помощи при парковке, современную мультимедийную систему с 7-дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигации.
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