27 мая 2019, 17:16

УАЗ расширил набор опций для «Патриота»

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Ульяновский автозавод подготовил дополнительные опции для двух начальных комплектаций УАЗ «Патриот» - «Классик» и «Оптимум». Новое доп.оборудование можно будет заказать во всех дилерских центрах УАЗ, начиная с июня 2019 года.
УАЗ расширил набор опций для Патриота
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Компания УАЗ ищет способы подстегнуть интерес покупателей к внедорожникам «Патриот». Недавно автопроизводитель объявил о масштабных скидках. Сейчас клиентам предложили новые интересные опции, которые ранее были доступны только для более дорогой комплектации Life Style.

Покупатели УАЗ «Патриот» в комплектации «Классик» и «Оптимум» смогут дооснастить свой внедорожник аудиосистемой с 4 динамиками и поддержкой формата mp3 (+10 900 рублей), а также пластиковым кожухом «запаски» с надписью «Patriot» (+4 490 рублей). Список оборудования в версии «Классик» можно дополнить задним парктроником (+6 900 рублей). Для версии «Оптимум» парктроники спереди и сзади обойдутся в 10 900 рублей.

Пакет «Безопасная парковка» с камерой заднего вида для комплектации «Классик» стоит 9 900 рублей, для «Оптимум» - 14 900 рублей. Единственный нюанс, данный набор опций доступен только в сочетании с пакетом «Мультимедиа», а это еще плюс 32 900 рублей. Кроме того, легкосплавные колесные диски уникального дизайна «Футбол» с шинами 235/70 R16 теперь доступны в качестве опции для всех комплектаций, а не только для Life Style. Покупателям внедорожников «Патриот» в версиях «Классик» и «Оптимум» предложат доплатить за них 22 900 рублей, «Престиж» - 4 900 рублей, а покупатели версии «Максимум» смогут получить их без доплаты. Напомним, сейчас внедорожник УАЗ «Патриот» 2019 года выпуска в исполнении «Классик» стоит от 815 900 рублей, «Оптимум» - от 920 000 рублей, Life Style – от 994 000 рублей, «Престиж» - от 1 031 000 рублей, «Максимум» - от 1 103 000 рублей.

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Форум УАЗ 3163 Патриот
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дамир
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ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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УАЗ расширил набор опций для «Патриота»
{{material_126529}}Компания УАЗ ищет способы подстегнуть интерес покупателей к внедорожникам «Патриот». Недавно автопроизводитель объявил о масштабных скидках. Сейчас клиентам предложили новые интересные опции, которые ранее были доступны только для более дорогой комплектации Life Style.Покупатели УАЗ «Патриот» в комплектации «Классик» и «Оптимум» смогут дооснастить свой внедорожник аудиосистемой с 4 динамиками и поддержкой формата mp3 (+10 900 рублей), а также пластиковым кожухом «запаски» с надписью «Patriot» (+4 490 рублей). Список оборудования в версии «Классик» можно дополнить задним парктроником (+6 900 рублей). Для версии «Оптимум» парктроники спереди и сзади обойдутся в 10 900 рублей.Пакет «Безопасная парковка» с камерой заднего вида для комплектации «Классик» стоит 9 900 рублей, для «Оптимум» - 14 900 рублей. Единственный нюанс, данный набор опций доступен только в сочетании с пакетом «Мультимедиа», а это еще плюс 32 900 рублей. Кроме того, легкосплавные колесные диски уникального дизайна «Футбол» с шинами 235/70 R16 теперь доступны в качестве опции для всех комплектаций, а не только для Life Style. Покупателям внедорожников «Патриот» в версиях «Классик» и «Оптимум» предложат доплатить за них 22 900 рублей, «Престиж» - 4 900 рублей, а покупатели версии «Максимум» смогут получить их без доплаты. Напомним, сейчас внедорожник УАЗ «Патриот» 2019 года выпуска в исполнении «Классик» стоит от 815 900 рублей, «Оптимум» - от 920 000 рублей, Life Style – от 994 000 рублей, «Престиж» - от 1 031 000 рублей, «Максимум» - от 1 103 000 рублей.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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