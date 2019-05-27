27 мая 2019, 17:16
УАЗ расширил набор опций для «Патриота»
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Ульяновский автозавод подготовил дополнительные опции для двух начальных комплектаций УАЗ «Патриот» - «Классик» и «Оптимум». Новое доп.оборудование можно будет заказать во всех дилерских центрах УАЗ, начиная с июня 2019 года.
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Покупатели УАЗ «Патриот» в комплектации «Классик» и «Оптимум» смогут дооснастить свой внедорожник аудиосистемой с 4 динамиками и поддержкой формата mp3 (+10 900 рублей), а также пластиковым кожухом «запаски» с надписью «Patriot» (+4 490 рублей). Список оборудования в версии «Классик» можно дополнить задним парктроником (+6 900 рублей). Для версии «Оптимум» парктроники спереди и сзади обойдутся в 10 900 рублей.
Пакет «Безопасная парковка» с камерой заднего вида для комплектации «Классик» стоит 9 900 рублей, для «Оптимум» - 14 900 рублей. Единственный нюанс, данный набор опций доступен только в сочетании с пакетом «Мультимедиа», а это еще плюс 32 900 рублей. Кроме того, легкосплавные колесные диски уникального дизайна «Футбол» с шинами 235/70 R16 теперь доступны в качестве опции для всех комплектаций, а не только для Life Style. Покупателям внедорожников «Патриот» в версиях «Классик» и «Оптимум» предложат доплатить за них 22 900 рублей, «Престиж» - 4 900 рублей, а покупатели версии «Максимум» смогут получить их без доплаты. Напомним, сейчас внедорожник УАЗ «Патриот» 2019 года выпуска в исполнении «Классик» стоит от 815 900 рублей, «Оптимум» - от 920 000 рублей, Life Style – от 994 000 рублей, «Престиж» - от 1 031 000 рублей, «Максимум» - от 1 103 000 рублей.
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