23 декабря 2019, 00:31
УАЗ рассказал о 6-колесном пожарном автомобиле
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Ульяновский автомобильный завод периодически рассказывает о своих уникальных автомобилях. На этот раз компания вспомнила об аварийно-спасательной машине с индексом 236382, предназначенной для пожарной охраны. Машина имеет резервуар с водой на 1 000 литров, три оси и 2,2-литровый турбодизель.
Фото: kbsmirnova.ru
Фото: kbsmirnova.ru
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Габаритные размеры пожарного УАЗа: длина – 4 469 мм, ширина – 2 044 мм, высота – 2 070 мм. Дорожный просвет – 220 мм. В его основе лежит растянутое шасси внедорожника УАЗ «Патриот». Первый и второй мосты автомобиля – ведущие, типа «Спайсер», а третий – простой подвесной рессорный. Третий мост позволил увеличить грузоподъемность до 1 300 килограммов. УАЗ оборудован 5-местной двухрядной кабиной для пожарного расчета и надстройкой для размещения необходимого оборудования. В специальный бак можно залить тонну воды. Полная масса самого автомобиля – 4 135 кг.
УАЗ 236382 оснащен 2,2-литровой дизельной «турбочетверкой» 3M3-51432 с системой Common Rail мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость – 137 км/ч. В список штатного оборудования входят дополнительный свет, громкоговоритель, сирены и проблесковый маячок синего цвета, автономный отопитель для подогрева водяной магистрали в зимний период, а также мотопомпа, которой можно качать воду из водоема или пожарной магистрали.
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