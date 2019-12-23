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23 декабря 2019, 00:31

УАЗ рассказал о 6-колесном пожарном автомобиле

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Ульяновский автомобильный завод периодически рассказывает о своих уникальных автомобилях. На этот раз компания вспомнила об аварийно-спасательной машине с индексом 236382, предназначенной для пожарной охраны. Машина имеет резервуар с водой на 1 000 литров, три оси и 2,2-литровый турбодизель.
УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле

 

УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле

 

УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле

Фото: kbsmirnova.ru

УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле

Фото: kbsmirnova.ru

УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле
УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле
УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле
УАЗ рассказал о 6 колесном пожарном автомобиле
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Уникальный УАЗ 236382 построили в единственном экземпляре в 2014 году по случаю 365-летия пожарной охраны России. Автомобиль предназначен для тушения локальных пожаров в городской и сельской местности. Он успешно прошел оценочные испытания, которые провели сотрудники 7-й пожарной части Ульяновска в декабре 2014 года. В ходе испытаний специалисты по достоинству оценили его мобильность, ходовые качества, удобство расположения оборудования и другие свойства.

Габаритные размеры пожарного УАЗа: длина – 4 469 мм, ширина – 2 044 мм, высота – 2 070 мм. Дорожный просвет – 220 мм. В его основе лежит растянутое шасси внедорожника УАЗ «Патриот». Первый и второй мосты автомобиля – ведущие, типа «Спайсер», а третий – простой подвесной рессорный. Третий мост позволил увеличить грузоподъемность до 1 300 килограммов. УАЗ оборудован 5-местной двухрядной кабиной для пожарного расчета и надстройкой для размещения необходимого оборудования. В специальный бак можно залить тонну воды. Полная масса самого автомобиля – 4 135 кг.

УАЗ 236382 оснащен 2,2-литровой дизельной «турбочетверкой» 3M3-51432 с системой Common Rail мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость – 137 км/ч. В список штатного оборудования входят дополнительный свет, громкоговоритель, сирены и проблесковый маячок синего цвета, автономный отопитель для подогрева водяной магистрали в зимний период, а также мотопомпа, которой можно качать воду из водоема или пожарной магистрали.

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УАЗ рассказал о 6-колесном пожарном автомобиле
{{material_128401}}Уникальный УАЗ 236382 построили в единственном экземпляре в 2014 году по случаю 365-летия пожарной охраны России. Автомобиль предназначен для тушения локальных пожаров в городской и сельской местности. Он успешно прошел оценочные испытания, которые провели сотрудники 7-й пожарной части Ульяновска в декабре 2014 года. В ходе испытаний специалисты по достоинству оценили его мобильность, ходовые качества, удобство расположения оборудования и другие свойства.Габаритные размеры пожарного УАЗа: длина – 4 469 мм, ширина – 2 044 мм, высота – 2 070 мм. Дорожный просвет – 220 мм. В его основе лежит растянутое шасси внедорожника УАЗ «Патриот». Первый и второй мосты автомобиля – ведущие, типа «Спайсер», а третий – простой подвесной рессорный. Третий мост позволил увеличить грузоподъемность до 1 300 килограммов. УАЗ оборудован 5-местной двухрядной кабиной для пожарного расчета и надстройкой для размещения необходимого оборудования. В специальный бак можно залить тонну воды. Полная масса самого автомобиля – 4 135 кг.УАЗ 236382 оснащен 2,2-литровой дизельной «турбочетверкой» 3M3-51432 с системой Common Rail мощностью 110 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость – 137 км/ч. В список штатного оборудования входят дополнительный свет, громкоговоритель, сирены и проблесковый маячок синего цвета, автономный отопитель для подогрева водяной магистрали в зимний период, а также мотопомпа, которой можно качать воду из водоема или пожарной магистрали.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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