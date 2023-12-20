УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Рестайлинговый УАЗ «Патриот» обзаведется 2,0-литровым дизельным турбомотором с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров. Сейчас аналогичным силовым агрегатом оснащают коммерческие фургоны Sollers Argo. Здесь мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и развивает до 130 лошадиных сил и до 285 Нм максимального крутящего момента. Напомним, ранее появлялась информация, что «Патриот» оснастят бензиновым агрегатом от того же Sollers Argo. Двигатель выдает 147 сил и 196 Нм тяги.
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-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
04.10.2023, 15:45
УАЗ рассказал о лимитированной версии «Патриотов» с санкционными агрегатами: у дилеров остались считанные машины
В июле 2023 года на Ульяновском автозаводе без лишнего шума выпустили партию из 140 внедорожников «Патриот», укомплектованных корейской коробкой передач, подушками безопасности и другими санкционными узлами.Читать далее
-
12.09.2023, 09:38
5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года
Автомобили УАЗ любят за их прочность, отличные внедорожные качества и доступные цены. Сейчас в линейке марки три внедорожника, семейство классических автомобилей и коммерческие грузовички «Профи».Читать далее
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