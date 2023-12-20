УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель

Ранее мы писали Сборку автомобилей УАЗ организуют еще в двух странах Ульяновский автозавод расширяет не только географию продаж, но и производства. В настоящее время переговоры ... Читать далее

«Работа кипит», – ответили представители Ульяновского автозавода на вопрос одного из подписчиков в группе ВКонтакте. Для внедорожника «Патриот» готовят интересное обновление, уже идут испытания. Журналисты «Российской газеты» решили выяснить подробности и обратились в пресс-службу УАЗа. Оказалось, что вместе с обновленным дизайном внедорожник получит новый мотор, да еще и дизельный!

Рестайлинговый УАЗ «Патриот» обзаведется 2,0-литровым дизельным турбомотором с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров. Сейчас аналогичным силовым агрегатом оснащают коммерческие фургоны Sollers Argo. Здесь мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и развивает до 130 лошадиных сил и до 285 Нм максимального крутящего момента. Напомним, ранее появлялась информация, что «Патриот» оснастят бензиновым агрегатом от того же Sollers Argo. Двигатель выдает 147 сил и 196 Нм тяги.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р )

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