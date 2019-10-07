7 октября 2019, 00:59
УАЗ рассказал о раритетной экспортной «Буханке»
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В начале 2000-х годов на Ульяновском автозаводе построили экспериментальную версию пассажирской «Буханки». Планировалось наладить серийное производство модели для стран Ближнего Востока. Но в силу ряда причин проект не получил дальнейшего развития.
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В техническом плане это была прежняя «Буханка», оснащенная мотором УМЗ-421 и полным приводом с подключаемым передним мостом. Автомобиль строился с прицелом на экспорт в страны Ближнего Востока, где ценят хорошие внедорожники.
К сожалению, до серийного производства дело так и не дошло. Прототип построили в единственном экземпляре. Сначала микроавтобус использовался как служебный транспорт Ульяновского автозавода. На нем перевозили сотрудников предприятия. Затем уникальный автомобиль продали частному владельцу.
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Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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