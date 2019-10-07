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7 октября 2019, 00:59

УАЗ рассказал о раритетной экспортной «Буханке»

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В начале 2000-х годов на Ульяновском автозаводе построили экспериментальную версию пассажирской «Буханки». Планировалось наладить серийное производство модели для стран Ближнего Востока. Но в силу ряда причин проект не получил дальнейшего развития.
УАЗ рассказал о раритетной экспортной Буханке

 

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На стыке 2005 – 2006 годов специалисты УАЗа создали люксовый вариант «Буханки», предназначенный для отправки на экспорт. Автомобиль отличался серьезно измененным кузовом с прямоугольными формами и увеличенной площадью остекления. Компоновку салона также пересмотрели. Пассажирский фургон обзавелся модернизированной приборной панелью, большим люком на крыше и 11 мягкими креслами, у большинства из которых были предусмотрены подголовники. 

В техническом плане это была прежняя «Буханка», оснащенная мотором УМЗ-421 и полным приводом с подключаемым передним мостом. Автомобиль строился с прицелом на экспорт в страны Ближнего Востока, где ценят хорошие внедорожники. 

К сожалению, до серийного производства дело так и не дошло. Прототип построили в единственном экземпляре. Сначала микроавтобус использовался как служебный транспорт Ульяновского автозавода. На нем перевозили сотрудников предприятия. Затем уникальный автомобиль продали частному владельцу.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ рассказал о раритетной экспортной «Буханке»
{{material_123018}}На стыке 2005 – 2006 годов специалисты УАЗа создали люксовый вариант «Буханки», предназначенный для отправки на экспорт. Автомобиль отличался серьезно измененным кузовом с прямоугольными формами и увеличенной площадью остекления. Компоновку салона также пересмотрели. Пассажирский фургон обзавелся модернизированной приборной панелью, большим люком на крыше и 11 мягкими креслами, у большинства из которых были предусмотрены подголовники. В техническом плане это была прежняя «Буханка», оснащенная мотором УМЗ-421 и полным приводом с подключаемым передним мостом. Автомобиль строился с прицелом на экспорт в страны Ближнего Востока, где ценят хорошие внедорожники. К сожалению, до серийного производства дело так и не дошло. Прототип построили в единственном экземпляре. Сначала микроавтобус использовался как служебный транспорт Ульяновского автозавода. На нем перевозили сотрудников предприятия. Затем уникальный автомобиль продали частному владельцу.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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