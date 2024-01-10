УАЗ рассказал об изменениях на предприятии
На заводской территории обновили пешеходные дорожки, нанесли свежую разметку, установили дополнительное освещение, обустроили павильоны для курения, отремонтировали дороги, колодцы и системы водоотведения предприятия. Отдельное внимание уделили отделке стен производственных зданий.
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10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
10.01.2024, 14:06
В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline отличается форсированным 1,6-литровым мотором и спортивными настройками шасси.Читать далее
-
10.01.2024, 13:23
На видео попал момент наезда BMW на велокурьера в Петербурге
Вечером 9 января на Большом проспекте Васильевского острова автомобиль BMW сбил в зоне пешеходного перехода курьера на электровелосипеде. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.Читать далее
-
10.01.2024, 12:37
В Казахстане вводят запрет на импорт праворульных автомобилей
С 16 января 2024 года власти Казахстана запретят ввозить в страну подержанные автомобили с правосторонним расположением руля. Новые ограничения касаются машин, которые импортируют в разобранном виде, чтобы обойти общий запрет на правый руль, действующий с 2007 года.Читать далее
-
10.01.2024, 07:41
Аэротакси Hyundai S-A2 способно разогнаться до 190 км/ч
Компания Hyundai представила на выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе второй прототип летающего такси, серийное производство которого рассчитывают запустить в 2028 году.Читать далее
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