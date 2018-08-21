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21 августа 2018, 13:45

УАЗ рассказал об обновленном «Патриоте»

Ульяновский автозавод поделился некоторыми техническими подробностями о внедорожнике «Патриот» 2019 модельного года. Благодаря изменениям в конструкции подвески и рулевого управления радиус разворота сократится на 0,8 метра.
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Премьера обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» состоится на следующей неделе. Новинку покажут публике на ММАС-2018, который откроется 29 августа в выставочном центре «Крокус-Экспо». Как сообщили представители Ульяновского автозавода, «Патриот» получит новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию от легкого коммерческого фургона «Профи». Кроме того, изменится угол наклона шкворней (кастор) и появится рулевой демпфер. Данные конструктивные изменения сделают внедорожник более управляемым и позволят уменьшить радиус разворота на 0,8 метра.

Кроме того, «Патриот» оснастят новыми амортизаторами с улучшенными характеристиками. Диаметр заднего стабилизатора уменьшится на 3 мм (с 21 до 18 мм). Вместо прежних трехлистовых рессор появятся более мягкие двухлистовые нового профиля. Ездить на внедорожнике станет комфортнее по любым дорогам.
 
Автопроизводитель подтвердил, что UAZ Patriot 2019 модельного года будет оснащаться модернизированным 2,7-литровым мотором ЗМЗ Про, отдачу которого удалось повысить до 150 л.с., а максимальный крутящий момент – до 235 Нм. С весны следующего года, у внедорожника появится, наконец, версия с автоматической коробкой передач. Слухи об «автомате» ходили уже достаточно давно. Спрос на такие автомобили есть. Некоторые дилеры уже сейчас предлагают установить АКПП в качестве доп. оборудования. Сборка «Патриотов» с автоматической 6-диапазонной коробкой Punch Powertrain начнется в марте 2019 года. А вот версий с дизельным двигателем пока не предвидится из-за низкого спроса.
Новинки и концепт кары UAZ Patriot, 3163
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Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Не понимаю, почему все так носятся с Патриотом. Все попытки довести автомобиль до мировых стандартов пока не увенчались успехом. А тем временем, все забыли об одной из первых его версий, УАЗ 3160. Да, он давно не выпускается, но в стране осталось еще немало таких машин. Вот он действительно был проходимым ...
Владимир
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Николай
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УАЗ рассказал об обновленном «Патриоте»
{{material_123650}}Премьера обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» состоится на следующей неделе. Новинку покажут публике на ММАС-2018, который откроется 29 августа в выставочном центре «Крокус-Экспо». Как сообщили представители Ульяновского автозавода, «Патриот» получит новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию от легкого коммерческого фургона «Профи». Кроме того, изменится угол наклона шкворней (кастор) и появится рулевой демпфер. Данные конструктивные изменения сделают внедорожник более управляемым и позволят уменьшить радиус разворота на 0,8 метра.Кроме того, «Патриот» оснастят новыми амортизаторами с улучшенными характеристиками. Диаметр заднего стабилизатора уменьшится на 3 мм (с 21 до 18 мм). Вместо прежних трехлистовых рессор появятся более мягкие двухлистовые нового профиля. Ездить на внедорожнике станет комфортнее по любым дорогам. Автопроизводитель подтвердил, что UAZ Patriot 2019 модельного года будет оснащаться модернизированным 2,7-литровым мотором ЗМЗ Про, отдачу которого удалось повысить до 150 л.с., а максимальный крутящий момент – до 235 Нм. С весны следующего года, у внедорожника появится, наконец, версия с автоматической коробкой передач. Слухи об «автомате» ходили уже достаточно давно. Спрос на такие автомобили есть. Некоторые дилеры уже сейчас предлагают установить АКПП в качестве доп. оборудования. Сборка «Патриотов» с автоматической 6-диапазонной коробкой Punch Powertrain начнется в марте 2019 года. А вот версий с дизельным двигателем пока не предвидится из-за низкого спроса.
2018-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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