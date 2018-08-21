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21 августа 2018, 13:45
УАЗ рассказал об обновленном «Патриоте»
Ульяновский автозавод поделился некоторыми техническими подробностями о внедорожнике «Патриот» 2019 модельного года. Благодаря изменениям в конструкции подвески и рулевого управления радиус разворота сократится на 0,8 метра.
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Кроме того, «Патриот» оснастят новыми амортизаторами с улучшенными характеристиками. Диаметр заднего стабилизатора уменьшится на 3 мм (с 21 до 18 мм). Вместо прежних трехлистовых рессор появятся более мягкие двухлистовые нового профиля. Ездить на внедорожнике станет комфортнее по любым дорогам.
Автопроизводитель подтвердил, что UAZ Patriot 2019 модельного года будет оснащаться модернизированным 2,7-литровым мотором ЗМЗ Про, отдачу которого удалось повысить до 150 л.с., а максимальный крутящий момент – до 235 Нм. С весны следующего года, у внедорожника появится, наконец, версия с автоматической коробкой передач. Слухи об «автомате» ходили уже достаточно давно. Спрос на такие автомобили есть. Некоторые дилеры уже сейчас предлагают установить АКПП в качестве доп. оборудования. Сборка «Патриотов» с автоматической 6-диапазонной коробкой Punch Powertrain начнется в марте 2019 года. А вот версий с дизельным двигателем пока не предвидится из-за низкого спроса.
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