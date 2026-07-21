УАЗ нацелился на Африку: «Буханка» и «Хантер» могут начать продавать в Демократической Республике Конго

21 июля 2026, 06:02
УАЗ рассматривает экспорт в ДР Конго: новые вызовы для российского автопрома
УАЗ рассматривает экспорт в ДР Конго: новые вызовы для российского автопрома
Ульяновский автозавод изучает возможность поставок автомобилей в Демократическую Республику Конго. Это решение может повлиять на экспортную политику и открыть новые перспективы для российских внедорожников в условиях снижения продаж на внутреннем рынке.
Рынок российских автомобилей переживает непростые времена: продажи новых УАЗов в первом квартале 2026 года сократились на треть, внутренний спрос смещается в сторону проверенных современных моделей. На этом фоне руководство Ульяновского автозавода ищет новые экспортные направления, и одним из них может стать Демократическая Республика Конго.
Интерес к автомобилям УАЗ был проявлен на деловом форуме «Бизнес-диалог ДР Конго – Россия» в Москве. Представители конголезского бизнеса ознакомились с модельным рядом завода и отметили заинтересованность в российских внедорожниках и коммерческих автомобилях. Для ДРК, где большая часть рынка занята подержанными машинами из Японии, Кореи, Европы и техникой из Китая, появление новых УАЗов может стать главным событием.
Главное преимущество ульяновских машин — простота конструкции, проходимость и минимальное количество компактной электроники. В условиях, когда часть дорог в ДРК — это грунтовые и сезонные трассы, именно такие качества востребованы. Модели «Буханка» и «Хантер» выделяются рамной архитектурой, полным приводом и высоким клиренсом, что позволяет использовать их в самых сложных условиях.
Однако выход на новый рынок связан с рядом сложностей. В ДРК слабо развита транспортная инфраструктура, что усложняет не только доставку автомобилей, но и организацию сервисной поддержки, поставки запчастей и обучение местных специалистов. Для этого потребуется создание складов, сервисных центров и систем выездного обслуживания. Без этого даже самые надежные автомобили рискуют быстро потерять доверие покупателей.
Приоритетными для экспорта в ДРК становятся именно классические модели УАЗ, которые могут быть востребованы не только частными лицами, но и государственными структурами, бизнесом и гуманитарными организациями. Важное замечание: в условиях влажного климата и сложных дорожных покрытий требуется особая антикоррозионная обработка кузовов УАЗов для сохранения внешнего вида, а простота ремонта становится определяющим фактором для местных механиков.
В целом возможный выход УАЗа на рынок ДРК — это не просто расширение географии поставок, а попытка занять нишу доступной и выносливой техники для жестких условий эксплуатации. Если проект будет реализован, он может стать отправной точкой для дальнейшего роста экспорта российских автомобилей в страны Африки и укрепления позиций отечественного автопрома на новых рынках.
Эксперты отмечают, что если УАЗу удастся построить логистическую и сервисную сеть, это может стать примером для других российских производителей, желающих выйти в страны Африки. Подобные проекты уже реализуются в других сегментах: например, российские предприниматели успешно адаптируют грузовые автомобили для длительных путешествий, как это было с переоборудованием MAN TGS для автономных поездок — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о создании уникального автодома на базе MAN TGS .
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