Российский автогигант готовит неожиданный экспортный шаг – что ждет рынок?

22 января 2026, 14:51
УАЗ хочет собирать внедорожники на территории Пакистана
УАЗ хочет собирать внедорожники на территории Пакистана
УАЗ может удивить новым проектом в Пакистане. Российский бренд ищет свежие рынки. Экспортные планы становятся все амбициознее. Подробности о возможном сотрудничестве держатся в секрете.
Ульяновский автомобильный завод, известный своими внедорожниками, всерьез задумался о расширении своего присутствия за пределами России. На этот раз в фокусе оказался Пакистан - страна с растущим спросом на утилитарные автомобили и интересом к российским технологиям. Как сообщает Российская Газета, представители УАЗа не исключают, что в ближайшие годы на территории Пакистана может появиться собственная сборочная площадка для выпуска автомобилей марки.
Экспортная стратегия УАЗа в последние годы заметно изменилась. Если раньше основное внимание уделялось странам СНГ, то теперь завод активно изучает возможности на рынках Латинской Америки, Северной Африки и Южной Азии. Пакистан в этом списке занимает особое место: здесь российские внедорожники могут найти новую аудиторию среди государственных структур и частных покупателей.
Интересно, что еще в 2017 году на государственном уровне обсуждалась перспектива создания совместных производств между Россией и Пакистаном. Тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркивал, что российская сторона готова рассмотреть различные форматы сотрудничества, включая организацию сборки автомобилей на пакистанских предприятиях. С тех пор переговоры не прекращались, и теперь, похоже, проект выходит на новый уровень.
В 2021 году УАЗ предложил пакистанским партнерам не только поставлять готовые автомобили, но и реализовать проект крупноузловой сборки (SKD). Такой подход позволяет снизить издержки и быстрее адаптировать продукцию под местные требования. Для российского автопрома это не первый подобный опыт: ранее УАЗ уже запускал производство своих внедорожников на Кубе, что стало заметным событием для отрасли.
Пакистанский рынок отличается высокой конкуренцией, но российские внедорожники могут занять свою нишу благодаря сочетанию проходимости, надежности и относительно доступной цены. В условиях, когда многие западные бренды покинули российский рынок, отечественные производители вынуждены искать новые пути для развития. УАЗ, судя по всему, не собирается ограничиваться внутренним рынком и готов к смелым экспериментам за рубежом.
Пока детали будущего проекта держатся в секрете. Неизвестно, какие именно модели планируется собирать в Пакистане и на каких условиях будет организовано производство. Однако сам факт обсуждения такого сотрудничества говорит о том, что российский автопром не намерен сдавать позиции на мировой арене. Вполне возможно, что уже в ближайшие годы на дорогах Пакистана появятся автомобили с узнаваемым логотипом УАЗа.
