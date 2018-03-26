26 марта 2018, 14:16

УАЗ разрабатывает гибридный автомобиль

Ульяновский автозавод планирует в 2021 году показать предсерийный вариант автомобиля с гибридной силовой установкой. Кроме того, инженеры компании развивают «газовое» направление. Уже сертифицированы машины с газобаллонным оборудованием, ведутся разработки автомобилей, работающих на сжатом газе.
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УАЗ разрабатывает гибридный автомобиль УАЗ Профи
Осенью прошлого года УАЗ вывел на рынок легкий грузовик УАЗ Профи, который обещает стать бестселлером марки. Его уже окрестили «убийцей Газелей». На Международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге компания показала экспериментальный УАЗ Профи с гибридной силовой установкой. Разработкой автомобиля занимались специалисты научно-технического центра УАЗа при поддержке проектировщиков НАМИ.

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Гибридный УАЗ Профи оснащен бензиновым атмосферным двигателем, электромотором мощностью 143 л.с. (469 Нм), стартер-генераторной установкой мощностью 114 л.с. и аккумуляторной батареей 25 кВт. Кроме того, прототип получил ряд современных электронных систем безопасности: систему контроля рядности движения и систему предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания дорожных знаков и пешеходов. Серийная модель может рассчитывать на автопилот второго или даже третьего уровня.

Как сообщил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу УАЗа Сергей Травкин, тестовые испытания гибридного УАЗ Профи начнутся в 2019 году. К 2021-му компания планирует представить предсерийный вариант. В целом, УАЗ рассматривает гибридные автомобили как одно из наиболее перспективных направлений.

Инженеры планируют, что благодаря гибридной силовой установке, запас хода нового УАЗ Профи увеличится до 1 000 километров, а расход топлива сократится до 7 литров на 100 км пути. Исключительно на электротяге машина сможет проезжать около 100 километров. Пополнять запасы аккумуляторов можно будет как от бытовой электросети, так и на специальных мощных зарядных станциях. Вместе с увеличение мощности и дальности хода, новые УАЗы будут полностью соответствовать новым европейским экологическим стандартам.
Новинки и концепт кары UAZ Profi
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Отзывы по теме
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Что- то нее вызывает у меня доверия эта статья, явная заказуха, даже цену указали от 649000, но это же фикция просто такую скидку не получить, там куча нюансов должно соблюстись, в том числе и утилизация которая уже закончилась, в реальности цена на 120000 дороже будет.
Игорь
УАЗ «Профи» преодолел пустыню и забрался на Эльбрус
Ну я попробовал его, что сказать новый ЗМЗ чувствуется, мощности как будто и вправду прибавилось, это радует)
Вадим55
По госпрограмме «Своё дело» продан первый УАЗ «Профи»
Приятно видеть, как профи почти сразу приглянулся бизнесманам и бизнесвуманам. Как я и предполагал, очень многие посмотрят в его сторону, а газелька немного подвинется.
Владимир
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УАЗ разрабатывает гибридный автомобиль
Осенью прошлого года УАЗ вывел на рынок легкий грузовик УАЗ Профи, который обещает стать бестселлером марки. Его уже окрестили «убийцей Газелей». На Международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге компания показала экспериментальный УАЗ Профи с гибридной силовой установкой. Разработкой автомобиля занимались специалисты научно-технического центра УАЗа при поддержке проектировщиков НАМИ.{{material_121759}}Гибридный УАЗ Профи оснащен бензиновым атмосферным двигателем, электромотором мощностью 143 л.с. (469 Нм), стартер-генераторной установкой мощностью 114 л.с. и аккумуляторной батареей 25 кВт. Кроме того, прототип получил ряд современных электронных систем безопасности: систему контроля рядности движения и систему предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания дорожных знаков и пешеходов. Серийная модель может рассчитывать на автопилот второго или даже третьего уровня.Как сообщил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу УАЗа Сергей Травкин, тестовые испытания гибридного УАЗ Профи начнутся в 2019 году. К 2021-му компания планирует представить предсерийный вариант. В целом, УАЗ рассматривает гибридные автомобили как одно из наиболее перспективных направлений.Инженеры планируют, что благодаря гибридной силовой установке, запас хода нового УАЗ Профи увеличится до 1 000 километров, а расход топлива сократится до 7 литров на 100 км пути. Исключительно на электротяге машина сможет проезжать около 100 километров. Пополнять запасы аккумуляторов можно будет как от бытовой электросети, так и на специальных мощных зарядных станциях. Вместе с увеличение мощности и дальности хода, новые УАЗы будут полностью соответствовать новым европейским экологическим стандартам.
2018-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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