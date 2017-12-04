4 декабря 2017, 17:19

УАЗ разрабатывает сразу два бензиновых мотора

Ульяновский автомобильный завод объявил о начале разработки двух бензиновых двигателей. О дате окончания работ не сообщается, зато известно, что в создание новых моторов уже инвестировано около 1,9 млрд рублей. Из них примерно полмиллиарда рублей предоставит Российский фонд развития отечественной промышленности.
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Представители отчественного производителя внедорожников объяснили, что, по мнению руководства компании, на данный момент в России «бензиновые силовые агрегаты находятся в приоритете, тогда как другие направления не столь перспективны».

Инженеры уже приступили к конструированию двигателей рабочими объемами 2,3 и 2,5 литра. Остальные технические характеристики держатся в секрете. Известно лишь, что силовые агрегаты будут отвечать жёстким требованиям экологического стандарта Euro-6, а также то, новые моторы появятся на кроссоверах УАЗ 2022 модельного года, которые планируется продавать не только на российском авторынке, но и экспортировать за рубеж.

Напомним, что разговоры о проекте нового кроссовера ведутся уже длительное время, но реальная разработка и предполагаемые дата начала производства модели, получившей условное название УАЗ-3170, постоянно переносятся. Единственное изображение полноразмерного макета без салона появилось в Сети в начале текущего года, но без всякого указания на авторство «скульпторов».
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Форум УАЗ 469
| Кому: дмитрий Потому что он у вас не герметичный. Вначале напускал воду, потом она замерзла, когда лед убрали опять проявилась не герметичность ввиду чего и начало стрелять. | Кому: dino29 Данный автомобиль уже явно устарел, и я даже не говорю об этих б.у. экземплярах, проблем по которым хватает ...
Петрович
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ разрабатывает сразу два бензиновых мотора
{{material_121112}}Представители отчественного производителя внедорожников объяснили, что, по мнению руководства компании, на данный момент в России «бензиновые силовые агрегаты находятся в приоритете, тогда как другие направления не столь перспективны».Инженеры уже приступили к конструированию двигателей рабочими объемами 2,3 и 2,5 литра. Остальные технические характеристики держатся в секрете. Известно лишь, что силовые агрегаты будут отвечать жёстким требованиям экологического стандарта Euro-6, а также то, новые моторы появятся на кроссоверах УАЗ 2022 модельного года, которые планируется продавать не только на российском авторынке, но и экспортировать за рубеж.Напомним, что разговоры о проекте нового кроссовера ведутся уже длительное время, но реальная разработка и предполагаемые дата начала производства модели, получившей условное название УАЗ-3170, постоянно переносятся. Единственное изображение полноразмерного макета без салона появилось в Сети в начале текущего года, но без всякого указания на авторство «скульпторов».
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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