4 декабря 2017, 17:19
УАЗ разрабатывает сразу два бензиновых мотора
Ульяновский автомобильный завод объявил о начале разработки двух бензиновых двигателей. О дате окончания работ не сообщается, зато известно, что в создание новых моторов уже инвестировано около 1,9 млрд рублей. Из них примерно полмиллиарда рублей предоставит Российский фонд развития отечественной промышленности.
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Инженеры уже приступили к конструированию двигателей рабочими объемами 2,3 и 2,5 литра. Остальные технические характеристики держатся в секрете. Известно лишь, что силовые агрегаты будут отвечать жёстким требованиям экологического стандарта Euro-6, а также то, новые моторы появятся на кроссоверах УАЗ 2022 модельного года, которые планируется продавать не только на российском авторынке, но и экспортировать за рубеж.
Напомним, что разговоры о проекте нового кроссовера ведутся уже длительное время, но реальная разработка и предполагаемые дата начала производства модели, получившей условное название УАЗ-3170, постоянно переносятся. Единственное изображение полноразмерного макета без салона появилось в Сети в начале текущего года, но без всякого указания на авторство «скульпторов».
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13.05.2016, 19:34
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на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
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