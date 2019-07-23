23 июля 2019, 08:57
УАЗ с «автоматом»: новые фото салона
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Компания УАЗ опубликовала в соц.сетях очередные снимки интерьера новой модификации «Патриота» с автоматической коробкой передач. Судя по фотографиям, внедорожник получит новые передние сидения.
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Серийное производство версии с «автоматом» должно начаться в сентябре 2019 года. Сразу же вслед за этим стартуют продажи. Новая коробка передач будет сочетаться с модернизированным мотором ZMZ Pro объёмом 2,7 литра. Двигатель адаптируют к новой трансмиссии и улучшат систему охлаждения. В общей сложности агрегат получит порядка 30 новых компонентов. Одновременно должен повысится комфорт в салоне. Этой же цели послужат новые сидения с иной набивкой, которые сейчас и продемонстрировал УАЗ на очередных фотографиях.
Кроме того, вчера бельгийское подразделение UAZ сообщило, что обновленный «Патриот» 2020 модельного года получит серьезно пересмотренное шасси и 2,2-литровый дизельный мотор. Сейчас аналогичный двигатель устанавливается на фургоны Ford Transit. Покупатели могут выбирать из трех модификаций мощностью 100, 125 или 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Доступны и варианты с полным приводом.
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