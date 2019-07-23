Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

23 июля 2019, 08:57

УАЗ с «автоматом»: новые фото салона

  • 349
  • 0
Компания УАЗ опубликовала в соц.сетях очередные снимки интерьера новой модификации «Патриота» с автоматической коробкой передач. Судя по фотографиям, внедорожник получит новые передние сидения.
УАЗ с автоматом новые фото салона
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод завершает дорожные тесты новой версии внедорожника «Патриот», оснащенной автоматической ...
Читать далее
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую версию внедорожника «Патриот» с 6-диапазонным «автоматом» Punch Powertrain. Первые намеки на это появились еще неделю назад. Тогда же стало известно, что компания задумала провести «народный» тест-драйв. С 29 июля по 12 августа тестовые внедорожники с АКПП проедут по европейской части России. Лично опробовать новинку можно будет, записавшись на тест-драйв в одном из 8 дилерских центров в 7 городах.

Серийное производство версии с «автоматом» должно начаться в сентябре 2019 года. Сразу же вслед за этим стартуют продажи. Новая коробка передач будет сочетаться с модернизированным мотором ZMZ Pro объёмом 2,7 литра. Двигатель адаптируют к новой трансмиссии и улучшат систему охлаждения. В общей сложности агрегат получит порядка 30 новых компонентов. Одновременно должен повысится комфорт в салоне. Этой же цели послужат новые сидения с иной набивкой, которые сейчас и продемонстрировал УАЗ на очередных фотографиях.
 
Кроме того, вчера бельгийское подразделение UAZ сообщило, что обновленный «Патриот» 2020 модельного года получит серьезно пересмотренное шасси и 2,2-литровый дизельный мотор. Сейчас аналогичный двигатель устанавливается на фургоны Ford Transit. Покупатели могут выбирать из трех модификаций мощностью 100, 125 или 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Доступны и варианты с полным приводом.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Что купить весной? Главные новинки авторынка марта 2019 года
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
«Глас народа»: зачем «Патриоту» автоматическая коробка?
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
Самые популярные китайские автомобили 2019
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
УАЗ с «автоматом»: новые фото салона
{{material_126987}}Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую версию внедорожника «Патриот» с 6-диапазонным «автоматом» Punch Powertrain. Первые намеки на это появились еще неделю назад. Тогда же стало известно, что компания задумала провести «народный» тест-драйв. С 29 июля по 12 августа тестовые внедорожники с АКПП проедут по европейской части России. Лично опробовать новинку можно будет, записавшись на тест-драйв в одном из 8 дилерских центров в 7 городах.Серийное производство версии с «автоматом» должно начаться в сентябре 2019 года. Сразу же вслед за этим стартуют продажи. Новая коробка передач будет сочетаться с модернизированным мотором ZMZ Pro объёмом 2,7 литра. Двигатель адаптируют к новой трансмиссии и улучшат систему охлаждения. В общей сложности агрегат получит порядка 30 новых компонентов. Одновременно должен повысится комфорт в салоне. Этой же цели послужат новые сидения с иной набивкой, которые сейчас и продемонстрировал УАЗ на очередных фотографиях. Кроме того, вчера бельгийское подразделение UAZ сообщило, что обновленный «Патриот» 2020 модельного года получит серьезно пересмотренное шасси и 2,2-литровый дизельный мотор. Сейчас аналогичный двигатель устанавливается на фургоны Ford Transit. Покупатели могут выбирать из трех модификаций мощностью 100, 125 или 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». Доступны и варианты с полным приводом.
2019-07-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Екатеринбург Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.