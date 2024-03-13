УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области

Ранее мы писали 60-летняя женщина не справилась с УАЗом и погибла Вечером 5 марта на загородной трассе в Приозерском районе Ленинградской области женщина за рулем внедорожника ... Читать далее

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного вечером 12 марта. На место происшествия в Лужский район Ленобласти выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. В сотне метров от берега сотрудники обнаружили затонувший автомобиль без регистрационных номеров. Рядом нашли тело погибшего 45-летнего пассажира без признаков насильственной смерти. Как сообщает издание GazetaSpb , владелец автомобиля – 57-летний житель поселка Волошова. Только к полудню следующего дня водолазы нашли и подняли на поверхность его тело.

В настоящее время Следственный комитет Ленинградской области устанавливает все обстоятельства трагедии и выясняет, как машина с двумя мужчинами выехала на лед. Внедорожник успел проехать 100 метров перед тем, как уйти на дно.

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