УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области
В настоящее время Следственный комитет Ленинградской области устанавливает все обстоятельства трагедии и выясняет, как машина с двумя мужчинами выехала на лед. Внедорожник успел проехать 100 метров перед тем, как уйти на дно.
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13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
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13.03.2024, 15:13
В Россию привезли партию китайских Nissan X-Trail. У них есть интересная особенность
Начиная с апреля, ужесточается порядок параллельного импорта, поэтому продавцы спешно пересматривают свои планы. Например, один из крупных автосалонов привез из Китая партию кроссоверов Nissan X-Trail, которые вполне могут заменить «серые» Geely Monjaro.Читать далее
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13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
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13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
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13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
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13.03.2024, 08:18
Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей
Службы занятости сразу нескольких крупных сибирских регионов пожаловались на острый дефицит водителей. Именно эта профессия занимает лидирующие места в списках вакансий в Омской и Томской областях, Красноярском и Алтайском крае.Читать далее
-
13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
-
13.03.2024, 15:13
В Россию привезли партию китайских Nissan X-Trail. У них есть интересная особенность
Начиная с апреля, ужесточается порядок параллельного импорта, поэтому продавцы спешно пересматривают свои планы. Например, один из крупных автосалонов привез из Китая партию кроссоверов Nissan X-Trail, которые вполне могут заменить «серые» Geely Monjaro.Читать далее
-
13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
13.03.2024, 08:18
Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей
Службы занятости сразу нескольких крупных сибирских регионов пожаловались на острый дефицит водителей. Именно эта профессия занимает лидирующие места в списках вакансий в Омской и Томской областях, Красноярском и Алтайском крае.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
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