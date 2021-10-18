18 октября 2021, 13:37
УАЗ сделал для Чили необычную версию «Буханки»: фотографии салона
Автомобили УАЗ пользуются в Чили ажиотажным спросом. С января 2021 года здесь продали в три раза больше машин, чем за весь прошлый год. Поэтому инженеры Ульяновского автозавода подготовили для местного рынка более комфортабельную версию классической «Буханки».
Дарья Климова Фото: УАЗ
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Фото: УАЗ
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Фото: УАЗ
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Фото: УАЗ
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Как сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода, внедорожники и фургоны УАЗ продаются в Чили отлично. Южноамериканский дистрибьютор уже реализовал втрое больше машин, чем за весь 2020 год. По итогам 2021 года планируется продать в семь раз больше автомобилей, чем годом ранее. Помочь в осуществлении столь амбициозных планов должна, в том числе, более комфортабельная «Буханка» с кондиционером.
Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р)
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