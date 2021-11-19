УАЗ станет иностранным: первая информация о сделке века
Фото: РИА Новости
Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что любой завод проходит через такие процессы при подготовке к продаже: «Советские предприятия объединяли все – от компонентов до социалки. Перед сделкой в них оставляют только сборку автомобилей, так происходило в том числе на АвтоВАЗе».
Источники «Коммерсанта» утверждают, что УАЗ уже в первом квартале 2022 года рассчитывает найти партнера, с помощью которого сможет запустить производство автомобилей на новой платформе. В компании не называют возможных партнеров. Среди наиболее вероятных кандидатов в покупатели – Ford и Isuzu. В первом случае уже успешно работает совместное предприятие «Соллерс» в Елабуге. С другой стороны, Ford осознанно закрыл в России два завода по производству легковых автомобилей, оставив только сборку коммерческих фургонов Transit.
В Isuzu от комментариев отказываются. Насколько удалось узнать журналистам, переговоры между компаниями сейчас не ведутся. Один из источников «Коммерсанта» сообщил, что УАЗ предлагали КамАЗу, однако концерн не заинтересовался. В КамАЗе такие слухи также официально не комментируют.
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