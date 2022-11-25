УАЗ упростил фургоны «Профи»: чего они лишились
Сэкономить можно только за счет китайской механической коробки передач. Если заказать автомобиль с трансмиссией компании BAIC, а не с корейской «механикой» Dymos, цена грузовичка снизится на 25 000 рублей. Первая доступна в комплектации «Стандарт», вторая – в исполнении Base, в остальном оснащение этих двух версий идентично. Кроме того, у клиентов появилась возможность заказать опциональный пакет «Комфорт» с двухместным пассажирским сиденьем с подлокотником и подогревом вместо одноместного с подогревом. В зависимости от типа фургона доплатить придется от 31,5 до 68 тысяч рублей.
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09.10.2022, 22:08
11 автомобилей, которые подешевели осенью 2022 года
После стремительного подорожания автомобилей весной 2022 года некоторые автопроизводители начинают понемногу снижать цены. Одни модели скинули символические 15 000 рублей, а другие вполне ощутимые 500 000 рублей.Читать далее
-
26.09.2022, 16:29
«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены
Автомобили УАЗ получили новые упрощенные комплектации. Более скромное оснащение не сильно сказалось на стоимости. Цифры в прайс-листах стали меньше на 15 000 – 25 000 рублей.Читать далее
-
05.09.2022, 07:57
5 самых ожидаемых новинок второй половины 2022 года
Одни автопроизводители уходят из России, но освободившиеся места постепенно занимают другие марки и модели. До конца 2022 года в нашей стране должны состояться сразу несколько интересных премьер.Читать далее
-
16.08.2022, 09:03
В сентябре начнется пробная сборка необычной версии УАЗ «Профи»: подробности и цена
До конца 2022 года на российском рынке появится новая необычная версия грузовичка УАЗ «Профи». Технический запуск производства запланирован на сентябрь, а в четвертом квартале должна стартовать полноценная серийная сборка.Читать далее
-
07.07.2022, 13:01
Внедорожник УАЗ начали продавать в «упрощенной» версии
Покупателям внедорожников УАЗ предлагают немного сэкономить и приобрести автомобиль без блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности.Читать далее
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