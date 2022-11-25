УАЗ упростил фургоны «Профи»: чего они лишились

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«Антисанкционные» фургоны УАЗ «Профи» лишились круиз-контроля и руля с подушкой безопасности, пишут Автоновости дня. Теперь на все автомобили ставят старый руль типа ИКАР. В кабине на смену штатным креслами пришли упрощенные сидения без регулировки поясничного подпора. ЭРА-ГЛОНАСС стала опцией. На цене новое упрощение фургонов УАЗ «Профи» никак не сказалось.

Сэкономить можно только за счет китайской механической коробки передач. Если заказать автомобиль с трансмиссией компании BAIC, а не с корейской «механикой» Dymos, цена грузовичка снизится на 25 000 рублей. Первая доступна в комплектации «Стандарт», вторая – в исполнении Base, в остальном оснащение этих двух версий идентично. Кроме того, у клиентов появилась возможность заказать опциональный пакет «Комфорт» с двухместным пассажирским сиденьем с подлокотником и подогревом вместо одноместного с подогревом. В зависимости от типа фургона доплатить придется от 31,5 до 68 тысяч рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Профи (от 749 000 Р )

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