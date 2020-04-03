3 апреля 2020, 21:19
УАЗ упростил на карантинный период процедуру погашения автокредита
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод совместно с «Сетелем Банком» разработали новое предложение для клиентов предприятия. Речь идет о сервисе бесплатного дистанционного погашения автокредитов по программе «УАЗ Финанс».
Он позволит покупателям ульяновских внедорожников более удобно и безопасно погашать автокредит. Программа будет доступна с субботы 4 апреля 2020 года, и максимально упростит процедуру внесения ежемесячных платежей.
Средства теперь могут вноситься, не выходя из дома, через Интернет без каких-либо дополнительных условий и трат. Подробности на сайте Ульяновского автозавода.
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