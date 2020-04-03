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3 апреля 2020, 21:19

УАЗ упростил на карантинный период процедуру погашения автокредита

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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод совместно с «Сетелем Банком» разработали новое предложение для клиентов предприятия. Речь идет о сервисе бесплатного дистанционного погашения автокредитов по программе «УАЗ Финанс».

Он позволит покупателям ульяновских внедорожников более удобно и безопасно погашать автокредит. Программа будет доступна с субботы 4 апреля 2020 года, и максимально упростит процедуру внесения ежемесячных платежей.

Средства теперь могут вноситься, не выходя из дома, через Интернет без каких-либо дополнительных условий и трат. Подробности на сайте Ульяновского автозавода.



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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ упростил на карантинный период процедуру погашения автокредита
Он позволит покупателям ульяновских внедорожников более удобно и безопасно погашать автокредит. Программа будет доступна с субботы 4 апреля 2020 года, и максимально упростит процедуру внесения ежемесячных платежей.Средства теперь могут вноситься, не выходя из дома, через Интернет без каких-либо дополнительных условий и трат. Подробности на сайте Ульяновского автозавода.
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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